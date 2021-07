No den la lata con tanta perfección

ESCRIBÍAMOS el miércoles aquí sobre esa súbita desconexión de Simone Biles, que dejó a todo el planeta absolutamente desconcertado. Damos por hecho que todo se puede resistir, que los héroes deben resistir sin caer, que la gloria no tiene por qué ser humana. Y así nos va. Demasiada resistencia, me parece. Aunque esté tan de moda. Hasta que el cerebro dice basta.

Conozco personas que lo han dejado todo y han huido en busca de una vida mejor, aunque con menos dinero en la cuenta corriente. Gente que abandona las torres de oficinas y se va a plantar lechugas. Es fácil decirlo, lo sé, porque muchos no consiguen huir, están encadenados a la realidad de la que no logran separarse, ni pueden hacerlo sin el peligro de descender algún peldaño más. En general, con este diseño de vida contemporánea, estamos perdiendo libertad a chorros. Aunque nos digan que nadamos en ella. Y esperen al desplegar de las tecnologías controladoras. Esto que tenemos nos va a parecer el paraíso.

Lo de Biles ha servido para recordar que nos están exprimiendo hasta la médula. Que vivimos para trabajar. Que tendemos a explotarnos a nosotros mismos, como tendemos a censurarnos a nosotros mismos, como tendemos a culpabilizarnos a nosotros mismos. Así empieza lo malo: volcando todo el mal sobre nuestro cuerpo y nuestra mente, haciéndonos responsables de todo, participando en la gran carrera por el éxito que implica reconocimiento social. Desprenderse de esa capa de impostura, de esa vida exagerada e inútil, es una tarea ímproba. La ostentación del triunfo envenena nuestros sueños.

Por eso me parece digna de estudio la postura de Biles, como decíamos el otro día. Ayuda a entender el problema de la gran ansiedad, el veneno que supone tener que defender la condición de dioses. Ella sufre por no poder estar a la altura que un día logró, por atreverse a dejar un leve rastro de su condición humana. Como si no pudiera permitírselo. Pero no sólo sucede en el deporte de elite. Pasa en la vida de aquí abajo, queridos. Lo dijo en su día Íñigo Errejón, y no muchos lo tuvieron en cuenta. Cuando habló de la salud mental, tan silenciada, del castigo que la gente había sufrido con la pandemia. Y del castigo que sufre la gente en general.

Sí, somos resistentes. Algunos son héroes en la pobreza y la adversidad, aunque nunca alcanzan titulares (salvo en la sección de sucesos, llegado el caso). Pero la condición del ser humano no puede ser la de trabajarse la heroicidad cada mañana, aunque muchos lo hagan. No me vengan con tanta gloria. No den la lata con tanta pureza y perfección. Amo a la gente imperfecta.

Ahora bien, si algo exige el olimpismo es llegar más alto y más lejos. Qué quieren. Así es. Lo que usted y yo vemos tirados en el sofá, inaugurando el verano con esa actividad meritoria y mal vista que consiste en no hacer nada, lleva aparejado un esfuerzo brutal, y deriva en sonrisas y lágrimas, según el resultado. Biles tendrá que aceptar el reto de la perfección cuando vuelva al potro, pero si decide no hacerlo, incluso si decide engordar, irse al WalMart por la crema de cacahuete, desencadenarse del mito y de toda esa gloria que lleva aparejada, mis respetos, Simone, o sea. Mis respetos.