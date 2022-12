No digas que fue un sueño

SIGO con preocupación lo que está sucediendo en España, y lo que se avecina, tras derogar el delito de sedición e intentar desnaturalizar el delito de malversación. Jamás pensé que el gobierno de España indultaría a los políticos catalanes condenados en firme por la justicia, tras intentar llevar adelante un golpe de Estado. Mucho menos que se modificaría el código penal para abolir el propio delito de sedición y la malversación de fondos públicos, fondos que los independentistas usaron para realizar un referéndum ilegal con el objeto de forzar la separación de Cataluña de España y crear una república independiente.

No contentos con ello, el gobierno está forzando las leyes para controlar con nombramientos políticos el Tribunal Constitucional y el órgano de gobierno de los jueces. No solo se ha perdido cualquier atisbo de moralidad pública al legislar, sino que se intenta que no exista ningún control judicial sobre tales decisiones. Antes le habían callado la boca al Consejo de Estado y a los demás órganos asesores del gobierno, tramitando por vía de urgencia unas leyes que dejan arrodillado al Estado frente a los independentistas, para impedir que puedan emitir informes desfavorables.

El pueblo español guarda silencio y a veces me pregunto si esa mayoría silenciosa será capaz de darse cuenta de las falacias con las que se nos presentan estos cambios legislativos, la última la de decir que se legisla contra la malversación de fondos públicos para adecuar la legislación española a la europea. Solo espero que en un país que ha promovido leyes a favor de la memoria histórica, los ciudadanos tengan memoria dentro de unos meses, cuando toque pasar por las urnas y terminemos de una vez con este mal sueño, tan real como la vida misma.