EN la reciente campaña electoral, Ana Pontón llegó a decir que un sólo diputado del BNG, Néstor Rego, había hecho más cosas que todos los demás diputados por Galicia juntos. Lo tomé como un gorgorito electoral. Pero que esta misma semana, en las páginas de EL CORREO GALLEGO, recoja el testigo el estimado y admirado Alfredo Conde, me obliga a hacer alguna precisión sobre el asunto.

Debe saberse que, de todos los diputados por Galicia, que en total son treinta y cuatro, el señor Rego goza de una ventaja que no deviene de su mérito político, que será mucho, no lo niego, sino de una adaptación reglamentaria del Congreso de los Diputados, que tuvo la consecuencia de dar un trato desigual para el Grupo Mixto frente a todos los demás grupos parlamentarios.

No recuerdo por qué se decidió leer el tal reglamento de manera que, al Grupo Mixto, especialmente en los debates generales, se le permite dividir su turno de portavoces en tantos como siglas diferentes estuviesen incluidas en él. A ningún otro grupo parlamentario se le concede esa venia, porque sus miembros están integrados en una sola sigla.

Y así es como un diputado que sea el único representante de su sigla en el Grupo Mixto tiene una prerrogativa de intervención en los debates más importantes –empezando por el de Investidura–, en la que ni siquiera pueden soñar los demás, incluidos los de su propia circunscripción electoral (en plural, digamos, Galicia) o en grupos parlamentarios más amplios, incluidos los que alcanzan mayorías para formar gobierno.

Uno solo diputado por Galicia, pues, puede lograr más presencia desde el Grupo Mixto que los otros treinta y tres, a no ser que otro gallego tuviese la condición de portavoz de su grupo parlamentario –cosa que sucedió conmigo en el Senado durante varias legislaturas–, pero que no podría utilizar su turno para hablar de las circunstancias de su circunscripción sino de las generales de España, como es lógico.

El Reglamento genera, pues, una crasa inequidad entre los parlamentarios. El PP tiene diez diputados por Galicia, el PSOE otros diez y En Común, tres. Es más que discutible que el señor Rego haya hecho más que todos los demás diputados por Galicia, juntos o por grupos. Se pueden echar cuentas, pero creo que no es necesario.

Por esa desigualdad de trato, se ve más a Néstor Rego. Y que el BNG lo aproveche mientras pueda lo entiendo, pero que se haga en demérito del papel de los otros diputados, gracias a la peculiar reglamentación de las prerrogativas del Grupo Mixto, disimulando la inequidad, no me parece justo. Incluso me molesta.