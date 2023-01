No es un tiempo normal

APENAS consumidos unos días de 2023, el mundo sigue instalado en una atmósfera demasiado inestable. Nadie esperaba que todo el temblor del último año se disolviera de inmediato. No hay síntomas de mejora, sino de preocupación. Hemos escrito de esto aquí muchas veces. Las dificultades domésticas provocan cierta distancia de la ciudadanía con el chirrido de los goznes del mundo. Podemos creer que sólo nos afecta lo cercano, pero no es cierto. La Historia, como dice Cercas, nos influye y nos modela, mucho más de lo que creemos. También la política cercana se ve influida por los vaivenes del mundo. Los que crean que no es así, que cada país es una burbuja absolutamente responsable de su propia deriva, deberían saber que hay corrientes subterráneas, o no tanto, que se mueven entre los países, entre las áreas de influencia (ahora rescatadas por algunos): ese roce entre las placas tectónicas de la geopolítica, que provoca seísmos en el orden mundial. La atmósfera enfermiza y caótica proviene de la redefinición del poder global. También de las presiones que sufren las democracias, no pocas desde dentro, al calor de esos movimientos nacidos en ocasiones a muchos miles de kilómetros. Se ha exportado el populismo de confrontación, buscando la parte emocional de la política. Caer en ese lenguaje, en esa forma de interpretar la realidad, es un grave error.

Y bastante incompatible con la necesaria inteligencia que le democracia necesita más que ninguna otra cosa. Pero cuando se produce una grave fractura social, cuando hay elementos que alimentan poderosamente la desigualdad, los populismos encuentran terreno abonado. El de la insatisfacción, el de la desafección.

Y ese lenguaje de hiriente simpleza es utilizado también por los que quieren sembrar el desorden en el corazón de las democracias. Puede ser incluso una peligrosa tentación para otros, en el afán de no perder apoyos. Hace ya varios meses, muchos meses, que Europa está presa de esa atmósfera difícil: una guerra en sus fronteras provoca, inevitablemente, una sensación inconfortable. La invasión de Ucrania no sólo produce gran destrucción y muerte, sino que detiene los avances, crea distorsiones políticas, oscurece las relaciones, complica las decisiones, y ello a pesar de un factor muy positivo que la propia guerra ha generado: la voluntad colectiva de los miembros de la Unión se ha reforzado. Lo que no evita, sin embargo, que surjan discrepancias y dificultades. Porque no estamos viviendo un tiempo normal.

La prueba de resistencia de los materiales no es extraña a los gobiernos democráticos. Pero cuando esa presión es continua, y a veces brutal, la vida de los ciudadanos puede complicarse. Un contexto bélico siempre produce un aire enfermizo. Los que vivimos en democracia tenemos que comprender que la realidad tiene matices, que se crece en el pluralismo, en la diferencia bien gestionada, no en la búsqueda de verdades absolutas y dogmáticas. No es bueno simplificar para acordar, sino profundizar para entender. Lo que vimos en el Capitolio de los Estados Unidos, o recientemente en Brasilia, es un ejemplo muy aleccionador de los graves peligros derivados de la demagogia y la política emocional. Esos peligros forman parte de un caldo de cultivo, de una influencia que ha viajado a través de esa atmósfera actual inflamada de lo inmediato, de lo pueril, también de la creencia ciega en algunas supuestas verdades mil veces repetidas. Sin duda, los partidos con vocación de gobierno deberán tenerlo muy en cuenta: también aquí.