No está perdida la esperanza

SIENTO que lo local ha dejado de existir, y, sin embargo, todo es finalmente local. La guerra es local. Allí ponen los muertos, en las malas calles. La guerra como abstracción, como argumento político, ocupa las tertulias, pero, finalmente, es la sed y el hambre y las bombas. La guerra siempre tira de un pragmatismo de sangre. Cualquier envoltorio filosófico es para la galería.

Es cierto que pasan cosas cerca, pero quedan desdibujadas. Empalidece todo ante la tragedia. Si la guerra se enquista, si dura varias semanas, si la destrucción se convierte en costumbre, es posible que, a pesar de suceder a las puertas de Europa, todo se vaya diluyendo en los informativos. No aguantamos argumentos tan duros, necesitamos sin cesar cosas nuevas. La modernidad nos introdujo en un vértigo imparable, pero es una falacia porque la guerra puede detenerlo todo. Todo, menos la muerte.

Va a ser difícil mantener las agendas, con toda esa pulcritud organizativa. Y los retos nacionales, que necesitan titulares y expansión mediática. La realidad, cuando es brutal, no deja resquicios. No puedes no hablar de todo esto, no puedes hacer un paréntesis y decir: hablemos de lo nuestro. Porque esto es verdaderamente lo nuestro. Las democracias no pueden hacer paréntesis, no pueden apartar la mirada. La guerra es local pero su eco, su onda expansiva, llega ya a muchos lugares. Todo se está modificando. Los equilibrios, las adhesiones, por supuesto las relaciones internacionales. Una vez la flecha en el arco, tiene que partir. Saldremos distintos, sí.

Desde Versalles, entrevistan a Borrell. Ahora omnipresente, el alto representante aguardaba la reunión de un Consejo Europeo que estaba previsto para hablar de crecimiento, pero ya sólo se puede hablar de lo único. Versalles es un lugar imponente, corazón del patrimonio europeo (como Kiev, donde envuelven las estatuas y bajan los cuadros al sótano: la memoria también está en la belleza). Versalles otorga un plus de solemnidad a Macron, el hombre que camina solo, como se decía. Y ahí está: colgado del teléfono, masticando el lenguaje de hierro que llega de Moscú. Otros están llegando para la negociación. Se pide un gesto a China, el gigante que observa.

Es un momento de gran crisis, porque hay una Rusia cargada de cultura, de literatura, de música, de pensamiento, a la que no se puede ni se debe renunciar. Paradójicamente Europa se refuerza en medio del horror cercano. Las grietas han desaparecido. Hay más unión que nunca. Ucrania, Georgia y Moldavia quieren entrar en el club, donde se supone que florece la democracia y la paz, donde se escribe la modernidad. Me alegra que Europa sea un lugar colectivo para despojarse del dolor y del miedo. Los territorios del trauma saben que la sangre aflora con facilidad. Por eso no se entiende este empeño en volver al pasado, al telón, a los muros, a los odios, esta súbita furia. Nos gusta pensar que la guerra es anacrónica, cosa de las cavernas.

En medio de tanta pérdida, la solidaridad está ganando. Hay un relato de la guerra, duro pero emocionante, desde la retaguardia: en el exilio, en la huida, en la frontera. Historias particulares, gente que coge su coche para recoger a seres humanos y sacarlos del polvorín. No está perdida del todo la esperanza. El amor también se abre paso cuando se desata la furia del infierno.