No hay futuro sin libertad

ES posible que el mundo esté mucho peor de lo que estaba hace tan sólo dos o tres años. El comienzo del siglo XXI es decepcionante, triste, vulgar. Pero la historia da muchas vueltas. No hay nostalgia del siglo XX (salvo, a lo que se ve, la de algunos). Fue un siglo terrible, visto con perspectiva, e incluso sin ella. Fue un siglo violento, pero la especie humana tiene estas cosas. O algunos de sus miembros. Tal vez no hemos evolucionado lo suficiente.

Las esperanzas en un futuro esplendoroso se han frustrado. No es que los avances no hayan sido fulgurantes en tecnología, o en ciencia, pero el egoísmo y el egocentrismo dañan enormemente el progreso. Todos conocemos a gente que sólo piensa en sí misma. Gente tóxica que avasalla, que se arroga capacidades superiores y que utiliza tretas para imponerlas. Resultan despreciables, sí, pero a veces tienen éxito. Claro que, al tiempo, hay seres humanos carentes de doblez, gente noble que de verdad piensa en los demás. Lo estamos viendo en estos días. Frente al horror hay muchas luces que mantienen una esperanza verdadera en la condición humana.

Las guerras siembran el mal y el dolor y representan un gran fracaso de la especie humana. Pero pueden provocar cambios, transformar la manera de ver el mundo. Crear nuevas relaciones, potenciar la solidaridad y la comprensión. Y está pasando. Como decíamos ayer, y para despecho de algunos, Europa está saliendo reforzada en apenas unos días como no había logrado reforzarse en años. La lucha por defender la democracia ha crecido, y los juegos autoritarios, amparados en el veneno de la demagogia, empiezan a cotizar a la baja.

Ojalá no fuera necesaria una guerra para esto, pero ya que el horror se ha instalado a las puertas de Europa, ojalá sirva para fortalecer la Unión, para potenciar la construcción plural y cultural, para aislar a toda propaganda nociva, maniquea y autoritaria, venga de fuera... o de dentro. Europa es consciente ahora más que nunca de la importancia del reto, y creo que el mal de la guerra va a contribuir a cimentar una muy necesaria unión de los estados europeos, cuyo ideario democrático resulta la única opción posible para el progreso de la humanidad. La asediada y supuestamente débil Europa es, hoy por hoy, el futuro. La verdadera apuesta por la libertad.

La política emocional suele ser propagandística y errónea, básica y superficial, apela a la división y a la tensión, herramientas propias de este tiempo, pero también de otros. Sin embargo, hay un lado emocional positivo que es el que está naciendo con la invasión de Ucrania. Más allá del estruendo de las armas está la fuerza de las palabras, la fuerza de la gente. No debe desestimarse. Un tanque hace más ruido que una idea, que un pensamiento, pero tiene menos posibilidades a largo plazo.

El mundo se encuentra en una grave encrucijada. Es triste pensar que la civilización ha llegado hasta aquí para esto. Pero si la locura no se impone, lo que supondría el fin y el triunfo de la estupidez humana, queda la posibilidad, ahora sí, de salir mejor de esto. Ahora pensamos en cómo las cosas más sencillas de la vida tienen un valor extraordinario. Hace apenas una semana nos quejábamos de lo que la pandemia había hecho de nosotros y, sin embargo, desearíamos volver a la pantalla anterior, como se dice ahora. Si la locura no se impone, tendremos que aprender a reconstruir la felicidad. Tendremos que aprender a no llevar nuestra vida al límite, a no dejarnos engañar por la propaganda maniquea que todo lo envenena. Ya está bien.