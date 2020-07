No me gusta esta Europa

CUANDO se frustró el proceso por el que los europeístas aspirábamos a aprobar una Constitución para Europa, debimos habernos dado cuenta de que se iba al traste el proyecto mismo de una entidad supranacional, no una mera asociación de países que preservaban por encima de todo sus intereses nacionales, sino una nueva creación institucional en la que, sin demérito de lo exclusivo, ya no seríamos solo socios sino miembros, ciudadanos de Europa, en igualdad de condiciones, derechos y aspiraciones.

Eso, ciudadanos de Europa, de origen español, alemán o sueco, ¿qué más da?, europeos. Así, Europa y nosotros, cada uno y cada cual, podíamos aportar al mundo la creación más sugerente de integración de las viejas naciones en una nueva, o incluso algo más que eso, por no quedarnos ceñidos a esquemas periclitados, como garantía de libertad, prosperidad y, sobre todo, tratándose nada menos que de Europa, paz.

Aquello fue un avergonzado engaño. Tanto, que prácticamente nadie habla ya de nada que tuviese que ver con ello. Se pasó de la ilusión al silencio como si nada hubiese ocurrido.

Pero en aquel momento, 2005, Europa, o la Unión Europea, o como se quiera decir, al ser rechazado el proyecto de Constitución, perdió, creo yo, el guion de una nueva historia contemporánea. Vuelve a ser la que siempre fue. Incapaz de querer ser lo que debería querer ser.

Ahí los tienen de nuevo: los que se reúnen en Bruselas son países, con sus intereses y sus cuentas particulares, no europeos con sus proyectos y aspiraciones comunes. Y llegando a acuerdos o quedándose sin ellos, no son capaces de trasladarnos la convicción de que en esto de la reconstrucción de los destrozos provocados por la pandemia o en cualquier otra cosa, estamos juntos.

No. Lo que nos dicen es que todo tiene un precio; no de que lo que haya que hacer se hará para todos, por todos y a costa de todos, sino que hay unos y hay otros, frugales aquellos y disolutos nosotros, y que unos ponen y otros chupan, y que ya está bien de que paguen siempre los mismos, y todo eso.

Cuando el problema es ¿por qué, después de haber hecho tantas cosas juntos, sigue habiendo unos que pueden pagar y otros que no?, que es como decir que Europa aún está sin hacer. Y por lo que se ve, sin hacer seguirá.

No, definitivamente, esta Europa no me gusta. Parece que lo único que yo, español, vaya a saber de otros europeos, buscando el lado bueno, sea que vienen de turismo a España. No serán más que visitantes, no de la casa. Extranjeros, al fin, los unos ante los otros. Mi sueño europeo se ha esfumado.