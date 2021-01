TODOS hemos escuchado, puede que varias veces, las reflexiones de una niña valenciana en una entrevista que le hace, a la salida del cole, una reportera de la televisión autonómica sobre el uso de la mascarilla: “Es un poquito peor porque no se puede respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse”, dice la niña. Su lógica aplastante y su inocencia al compartir una verdad de Perogrullo con su tierna voz ha conmovido a toda España y a buena parte del mundo.

Y es que los adultos, no digamos ya los filósofos, le damos muchas vueltas a las cosas, olvidando a menudo que la explicación más sencilla y natural resulta ser la mejor. A mí, desde luego, me parece una frase genial porque tiene una gran cantidad de aplicaciones en la vida cotidiana. Y es que, como dice el refrán popular, todo tiene remedio menos la muerte, por eso, mientras estemos vivos, no pasa nada.

Creo incluso que el propio gobierno ha adoptado la frase de la niña como eje central de su actuación política y estrategia de gobierno. Las cifras de fallecidos por COVID-19 en España, incluso después de maquilladas, hablan por sí solas de la gestión de esta pandemia. El desplome de nuestra economía, a pesar de las ayudas de la Unión Europea, pondría a cualquier gobernante los pelos de punta. La virulencia de la tercera ola de contagios, tras las vacaciones navideñas, salta a la vista. Los presupuestos que aprobamos son tan irreales que ni el gobierno se los cree. La ley de educación de la ministra Celaá hace buena la anterior.

Y así podríamos seguir un buen rato enumerando despropósitos que únicamente nos devuelven un eco lejano: no pasa nada, no pasa nada.