No sólo faltan camareros

EN los últimos meses todas las legislaturas cojean. Hay desgaste de materiales y el de ahora mismo, Sánchez lo sabe, es colosal. Pero los datos de empleo y de afiliaciones a la Seguridad Social, aseguran, han mejorado, al menos en lo que se refiere a la consecución de un contrato más estable. Pero no hay camareros, escucho en las matinés. Y en las sobremesas, que también están llenas del gran murmullo de este país. ¡Llega el verano y no hay quien sirva una caña! Así, en general.

Tiene su drama cuando este es un país muy turístico: nuestra primera industria. Y una de las primeras del mundo. Pero no hace mucho escuché quejas sobre la posibilidad de quedarnos en eso, en un “país de camareros”, como si el norte y el sur siguieran repartiéndose los papeles, como si el norte acumulara los trabajos intelectuales y el sur tuviera que conformase con otros sectores, independientemente de la preparación de los trabajadores. No hay camareros, no sé si hay suficientes agricultores, no sé si hay suficientes transportistas o camioneros. Mejor, yo creo, ir a las causas.

Por supuesto que hay muchos jóvenes que han encontrado trabajo en otros países para aquello que estaban preparados. Y otros, que, simplemente, han ido a trabajar de lo que han podido, incluso siendo ingenieros o informáticos. A menudo con sueldos superiores, lo que explica algunas cosas. Llega un momento en el que la diferencia entre los emolumentos y la vida real es demasiado grande y, aunque se sigue elogiando al que lo da todo desde la nada, no se puede ser héroe sin interrupción. Este es el problema. Y es un problema, sobre todo, que afecta a la multitudinaria clase media. Lo que, se quiera o no, deriva en insatisfacción, desafección y desinterés. La pobreza ha invadido un porcentaje mayor de la población, y se ha hecho famosa la pobreza del que trabaja todas las horas de la semana. Algunos, incluso, creen que terminan pagando por lo que hacen, o que no les sale a cuenta. La inflación va carcomiendo la vida cotidiana. Y electoralmente, es una bomba.

Todo esto cuando en algunos lugares ya se ensaya con la jornada de cuatro días. Cuando se trabaja en modelos laborales nuevos, incluyendo los que evitan un exceso de desplazamientos: este país es adicto a la cultura del presencialismo (inevitable en algunas profesiones, claro), pero la pandemia nos ha modernizado de golpe, digitalmente. Los problemas de transporte, la carestía del combustible y la electricidad, la dificultad de la conciliación, la polución... todo esto va a cambiar la forma de trabajar. Lo que la mentalidad se niegue a modificar, o el peso de tradición, lo cambiará la economía o la realidad, si es que no son la misma cosa.

Por el camino, se ha acusado a la universidad de no producir suficientes profesionales, de no ofrecer suficientes titulaciones para abastecer el mercado. Creo que es una forma equivocada de entender lo que es una universidad, al menos parcialmente. Bien está que de ahí salgan profesionales excelentes de las profesiones que todos estamos pensando (que deberían encontrar acomodo en lo suyo, antes de que se vayan a otro país, o cambien de idea), pero también filósofos, pensadores, artistas, políticos, y gentes que quizás acaban en otra cosa, pero con un gran bagaje cultural. No todo se reduce, creo, a la falta de camareros: aunque a veces, lo parece.