Noches sin Pablo Motos

CASI acababa de entrevistar a Juan del Val, que acaba de publicar una nueva novela, cuando Nuria Roca, su mujer, tomó las riendas de ‘El hormiguero’. No soy mucho de estos programas, pero sé que arrasa guapamente en el ‘prime time’ (sí, sí, hora punta televisiva), cuando hay ese trajín de la cena, esa indefinición del momento, esa crudeza de las ocho de la noche.

Pablo Motos podrá gustar más o menos con sus cosas televisivas y sus frases y chascarrillos, pero nadie le va a negar que levantó este programa hasta lugares insospechados, con una mezcla rara de actividades de campamento, laboratorio de química, gimnasio y sala de baile, entrevistas a famosos o así, y unas hormigas que a ratos pueden ser rompehuevos, con perdón, pero majas a muerte, dentro de su naturaleza guiñolesca. Más que un hormiguero, en términos televisivos este programa es una hormigonera a toda mecha.

Sucedió, ya saben, que Pablo Motos cogió el virus, o sea, que dio positivo, después de haberse apartado del programa en vivo, por si acaso. Esto ya generó mucha mensajería en redes, cómo no, y sobre todo obligó a un cambio casi sobre la marcha: ‘El hormiguero’ está muy acostumbrado a hacer pruebas inverosímiles, pero no tanto a sustituir a su presentador. Creo que no había sucedido nunca en la muy longeva historia del espacio. Incluso en los peores momentos personales, Motos había acudido al plató. Esta vez, fue imposible.

Sé que Nuria Roca ha tenido gran éxito en su súbito regreso, nada menos que a un plató tan principal. Me hace gracia que los programas televisivos, aunque tengan tanta audiencia como este, generen estas historias íntimas y personales, estas narrativas, habría que decir ahora. En realidad, estamos muy pendientes de la pantalla, aunque los jóvenes, en teoría, andan en otra cosa. ‘El hormiguero’ tiene algo de actividad frenética que te libera de la ansiedad. Es como salir al recreo. Entre bailes, pruebas científicas, lo de Pilar Rubio, y en este plan, el programa es un no parar. Motos practica ese género de las entrevistas grupales (más de un invitado), breves y como caóticas, y a menudo bañadas en risas y cosas, salvo que el invitado sea Justin Bieber.

Unas horas antes de lo Nuria Roca, andaba yo entrevistando a Juan del Val por ‘Delparaíso’ (Espasa), que es una novela de urbanización, un lugar lujoso y casi amurallado por la seguridad, siguiendo aquella máxima inglesa de “mi casa es mi castillo”. Me habló de la televisión y concluyó que salir en pantalla produce entre el público la sensación de que trabajas el triple. “Como en ‘El hormiguero” aparezco una vez a la semana en una tertulia, de pronto todo el mundo piensa que no tengo un minuto libre. Lo curioso es que he trabajado mucho tiempo allí como guionista... Hago, por ejemplo, guion para Pablo, y la sección de Pilar Rubio, pero como eso no se ve, pues ya se sabe”.

Tiempo, sin duda, tiene, porque ahora se ha movido también a otros platós, como el de ‘El desafío’, una especie de concurso para famosos con pruebas muy exigentes: algo de lo que bien podría jactarse ‘El hormiguero’, donde no han faltado andamios de varios pisos, grúas enormes o tanques de agua. Es curioso que este formato familiar de entretenimiento múltiple, siempre con un famoso en la recámara, no haya devenido en un ‘late show’ en abierto. Sólo Movistar se ha atrevido a recuperar esa tradición, que triunfa en otros países del mundo, y que aquí, tan necesitados de humor y pensamiento crítico como estamos, parece casi olvidada.