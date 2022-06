Non abonda co avance tecnolóxico

Cada día que pasa resulta máis evidente que ficamos no medio dunha poza sen fondo no ámbito económico e no social, tamén no ecolóxico, que non é conxuntural, e que polo tanto incide sobre o comportamento humano, pobreza, migración masiva, violencia... Abonda con ollar como a participación na guerra hibrida da Ucraína se estende a cada vez a máis países e aspectos, mesmo a costa de facer desta nación un tráxico campo de batalla polos seus custes en persoas e infraestruturas. E esta é un máis do medio cento de guerras e conflitos armados. Por se non chegase as sancións impostas a Rusia terminan voltando como un búmerang que afecta a todo o mundo, tanto aos países que participan directamente na guerra, como as potencias que a alentan, sen que estes últimas renuncien a aplicar estas medidas, malia a evidencia do mal que causan (mesmo xa están a argallar outras máis duras).

Ademais da ruptura do dialogo, da persecución das posturas contrarias, mesmo naqueles países que sempre se gabaron das liberdades democráticas, toda a iniciativa e esforzo realizase no eido de gañar o relato, militarizalo todo, e predicar que os avances técnicos, que son necesarios e esenciais, van solucionar todos os problemas no futuro, como se a compoñente política, económica e militar non fose central. Daquela que se relativicen cuestións fundamentais, como o equilibrio demográfico e a mobilidade estrema, ou o medre da desigualdade tanto entre países como entre clases sociais, ou a desaparición de culturas e linguas que son parte da riqueza do mundo.

Resulta evidente que a Unión Europea carece dun proxecto para confrontar os retos do futuro nos que a tendencia en ascenso implica un maior peso de Asia, mesmo de África, e potencias como China, Rusia, India, e outras rexionais, como Brasil, México, Indonesia, Turquía... É unha realidade que non se pode ignorar, e que non se evita cos vellos mecanismos represivos e de control. Vexase a resposta dos produtores de petróleo á presión USA para que aumenten a extracción substituíndo a Rusia. Ou como a exclusión por Washington de Cuba, Venezuela e Nicaragua do Cumio das Américas, fixo que países tan importantes como México, e moi ligados no económico a USA, decidisen rebaixar o nivel da súa representación, outros non asistir, e non poucos manifestar a súa oposición a estas exclusións.

Mais, todo se pretende resolver con avances tecnolóxicos, con cambios na cadea produtiva, e sobre todo fortalecendo o aparello militar e utilizando o control mediático e do sistema financeiro. Evidentemente a UE sumase a esta folla de ruta non só por seguidismo respecto de Washington, que busca manter a súa hexemonía en exclusividade, senón como medio para defender os intereses económicos das súas propias corporacións na América Latina, África e Asia. E neste aspecto o poder e a expansión militar dos Estados Unidos con 254 bases en 70 países élles unha garantía, aínda que sexa como socios menores.

Mais a esta altura, para os países da UE, mesmo os máis poderosos, xa son maiores os custes que os beneficios. A conflitividade social resulta inevitábel, tamén a confrontación entre os estados que a integran. Esta liña sistémica hoxe imperante vai asociada a demonizar aquelas propostas que non apostan por un mundo dividido en bloques de bos e malos, que cuestionan a foto fixa e procuran unha visión máis plural da humanidade. Ademais, este modelo económico e social, a globalización neoliberal, o capitalismo, xa amosou nas sucesivas crises mal superadas que non vale, xa que alenta con cada unha delas a desigualdade e a precariedade, dándo folgos a un menor desenvolvemento e á perda de relevancia da UE.

Están sucedendo no mundo feitos moi graves, que nos atinxen a todos e todas. É verdade que estes problemas xerais nunca deben agochar a aqueles máis próximos, por exemplo os da nación galega, tan esenciais e urxentes, porén é importante relacionalos e ofrecer unha interpretación en beneficio das maiorías. Todo o que pasa no planeta, máxime cando hai tantos actores intervindo e de tal peso, sempre termina incidindo nas nosas vidas. Cómpre dar un salto cualitativo, avanzando cara unha democracia real, na que se respecte o dereito de autodeterminación das nacións, as súas culturas e linguas, e se poñan ao servizo da humanidade os avances técnicos. O sistema actual dá pulo á desigualdade, á violencia, á insolidariedade. Abonda de tacticismo, fotos fixas, e facer da política un teatro, en beneficio de corporacións e grandes fortunas cada vez máis poderosas e ricas, e numericamente máis reducidas. A pirámide vai camiño de se converter nun obelisco. Un suicidio.

