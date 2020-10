Non abonda con reformas a medias

Organismos internacionais, como o FMI, que fan un seguimento constante dos efectos económicos e sociais do covid-19, non deixan de dar evolucións contraditorias, o que reflicte até que punto os efectos da pandemia aínda son unha incógnita. Daquela que, como resposta, vaian nacendo novas iniciativas para evitar os contaxios, por exemplo o toque de queda polas noites, que foron creando unha imaxe pública de improvisación. A isto axuda, e moito, o conflito de intereses entre o aspecto sanitario e o económico, que se reflicte nalgúns sitios abertamente, como é o caso da disputa polo Estado de Alerta entre o Governo central e a Comunidade de Madrid.

A esta altura resulta evidente que a pandemia está afectando a economía e as condicións de vida das persoas, co xa anunciado medre nos próximos anos do desemprego, a precariedade, a pobreza... Así o prevén mesmo organismos ligados á globalización neoliberal, como o FMI, BM, OCDE... Recoñecen que crise sanitario-económica atinxe especialmente as clases subalternas, e aqueles sectores económicos máis ligados á mobilidade e ao ocio (turismo, hostaleira, espectáculos, transporte...), e pola contra fortalece aos ligados á sanidade e á actividade dixital. Repítese a crise do 2008, que deu pulo á desigualdade entre clases sociais e entre países. Vexase como reflexo o caso da nación galega, coa perda de peso demográfico no Estado español, e un maior control do capital foráneo das empresas máis dinámicas, co que isto implica de emigración do excedente.

Moitas destas tendencias son propias de todas as crises, tamén nun país política e economicamente dependente como o noso, mais neste caso todo fai pensar que a pandemia do covid-19 marca un salto cualitativo. Primeiro, porque mesmo existindo unha vacina deberanse manter moitas das medidas preventivas, xa que a súa universalización levará tempo, seica algúns anos. Segundo, porque queda aberto o escenario para que en calquera momento teñamos que nos enfrontar a un novo virus máis letal, e aínda que esta experiencia sirva de moito e podase contar cun sistema de protección sanitario máis forte, é inevitábel que teña consecuencias negativas sobre o sistema produtivo. Terceiro, porque malia que se negue, o certo é que tanto os centros de saúde primarios como as residencias de maiores, hai que reforzalos nun caso e no último modificalos a fondo.

En resumo, o esencial é que esta pandemia amosa que está roto o equilibrio entre o ser humano e a natureza (demografía, mobilidade, amoreamento urbano, contaminación, etc), e que isto se reflicte coas desfeitas ecolóxicas e a rápida expansión dos virus, malia todos os avances científico técnicos, que se amosan como esenciais porén insuficientes. Cómpre polo tanto realizar cambios sistémicos, que atinxen ao modelo económico e social, para superar esta conxuntura histórica. Algo que recoñecen mesmo sectores defensores do capitalismo cando propoñen dar pulo a unha economía máis verde e apostan pola dixitalización, mais obviando as eivas estruturais.

Polo tanto, estas propostas en si mesmo non son suficientes, porque non teñen en consideración a cuestión demográfica, o medre do desemprego e a pobreza, que implica súa aplicación se non vai unida a un reparto xusto do traballo e da riqueza entre nacións e entre clases sociais. Esta é a única saída real, no ámbito mundial e nacional, superadora das contradicións económicas, sociais e ecolóxicas, desta conxuntura histórica na que esta en xogo a preservación da humanidade, á marxe das saídas apocalípticas ou sistemas represivos dos dereitos laborais, sociais e nacionais. Hoxe, estas contradicións estremas están presentes aumento das diferencias entre clases e entre nacións, así como no corazón do propio capitalismo, coa agudización da confrontación entre potencias e entre as grandes corporacións. Óllese o que está a acontecer nos Estados Unidos. Hai que cambiar o sistema económico e social, mudar os comportamentos das persoas, dar un salto cualitativo como noutras etapas da humanidade. A cuestión é marcar unha folla de ruta neste sentido.

