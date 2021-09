Non mintan, por favor

“CUNQUEIRO, que vivía a modo de ficción, cruzaba de fábulas os artigos”, afirma José Besteiro, non seu libro El hombre que se parecía a Cunqueiro. Non traio aquí a cita porque considere este libro como ben interesante, nin sequera porque o autor sexa amigo do director, senón porque é moi acaida para os xornalistas e analistas de hoxe en día.

Eles non viven a modo de ficción, senón no pragmatismo do discurso dominante. E non fabulan, senón que inventan unha nova realidade, sen arte nin xeito, para tratar de convencernos de que as mentiras son verdade.

Ningún exemplo tan evidente como a retirada de Afganistán.

Como declarou o presidente dos EE. UU, Joe Biden, a ocupación de Afganistán hai vinte anos, foi unha operación de defensa do seu Estado contra o terrorismo, logo dos ataques as Torres Xemelgas.

Tamén o secretario xeral da OTAN manifestou urbe et orbe, que non ocuparon o país para democratizar a política afgana, senón para loitar contra o terrorismo e escarmentar aos talibáns.

E para que serviu esta ocupación dun país soberano? Para nada. Afganistán está peor ca antes, “os terroristas” quedáronse coas armas dos países da OTAN, Donal Trump pactou cos talibáns a retirada americana, poñéndolle data de finalización este agosto. Biden levouna a termo e exclamou, solemnemente este mércores: “rematou a guerra”.

Atrás quedaban máis de dous billóns de dólares investidos polos norteamericanos, e case catro mil millóns polo Estado español. Tamén dous mil cincocentos estadounidenses mortos e máis dun cento de españois... Cantos afganos? As cifras non aparecen porque non importan.

Aínda así, queren convencernos desde o Goberno español, desde a oposición e desde a maioría dos xornais que a ocupación de Afganistán foi unha obra de misericordia, unha operación humanitaria, democratizadora para levarlles a civilización...

Esta é a nova política e o novo xornalismo. Ambos da man. Non fabulan como Cunqueiro, menten sen reparo.