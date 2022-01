ASÍ acabamos o ano 2021. É imposíbel atopar alguén que poida chufarse de non facer caso ás novas diarias que se van producindo como normas de obrigado cumprimento, recomendacións, opinións de todos os novos gurús relacionados coa saúde, opinións de tertulianos, comunicadores e, finalmente, orientacións para o público en xeral da OMS (Organización Mundial da Saúde).

Certamente é moi difícil non ter creado unha empanada mental a base de inxerir información tan lixeira á vez que contraditoria.

O ano comezou en confinamento, coa lei estatal sobrevoando decisións e competencias dos órgaos autonómicos que compoñen o Estado Español. Saíamos cando podíamos do noso lugar de confinamento, sen poder abandonar a máscara nen para andar polo monte ou pola praia. Era unha norma de obrigado cumprimento, tan absurda na Galiza non urbana, que supuxo aturar unha violencia autoinflixida, por riba do pánico ao contaxio.

Miles de galegos que habitan en lugares con distancia física suficiente de calquer outro ser humano ficaron presas do pánico, recluídos en casas illadas sen saíren nen a pasear en soidade ou facéreno como un acto clandestino. En reclusión domiciliaria.

A propaganda era: aturemos un pouco máis, que agora vén a vacina e venceremos a pandemia.Vacina e primeiros turistas sen vacinar chegaron asemade, co cal os cidadáns de arresto domiciliario observaban pola tele como alemáns e ingleses chegaban en avión a Mallorca e Canarias á vez que os nenos nosos daban clase con abrigo; nós levabamos meses sen ver nen a familia, non chegaban as vacinas nen os remedios, morrían anciáns nas residencias sen pausa, e o PIB ía caendo en picado sen solución posíbel.

Pasa o verán e, aparentemente, a situación está controlada –dise– polo menos no número de ingresos e defuncións consecuencia da pandemia. Na Galiza hai 90% de persoas supostamente inmunizadas en setembro. O ensino comeza sen nengún tipo de restricións: presencial en todos os níveis, aforo sen restricións, con máscara e sen persoal de reforzo: de feito contratouse menos profesorado que antes da pandemia. Aforrouse en persoal no ensino. E nos centros con nenos sen vacinar non se poden facer milagres.

Acaba outubro e comeza mal novembro. E de novembro a fin de ano xa non se pode levar conta para relatar de forma fiada a tolura de modificacións nas normas. Rematamos o ano con viaxes en avións, trens e autobuses libres, sen restricións nen obriga de presentar certificado covid19. Turismo e viaxes de traballo libres.

Restaurantes e bares con pasaporte covid19. Cine con pasaporte idem mais con autorización a presenciar o filme sen máscara porque está permitido comer e beber. Teatro e recitais de música e danza con pasaporte mais sen distancia (700, 800..., o aforo completo). Campos de fúbtol cheos antonte, e pasado mañá con restricións.

Cafetarías e restaurantes con horario controlado. Pasaporte para visitar e acompañar enfermos en centros sanitarios pero non para traballar neles. Restricións de grupos de non conviventes en restaurantes, no interior, mais non en terraza. Restricións (recomendadas) para se xuntar de festa en domicilios segundo a procedencia dos reunidos... En fin, noqueadiños.