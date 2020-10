Normalizando o extraordinario

Esta nova normalidade onde o illamento social é un dos elementos chave pode estar sendo moi confusa. Tamén para as nosas emocións, sentimentos e sensacións. É frecuente (e totalmente normal) ter sentido que esta situación non é real, ter a sensación de estar vivindo como nunha película e incluso chegar a pensar se de verdade está ocorrendo todo isto. Tamén o é enfadarse, cos demais, con nós mesmos/as ou coa propia situación.

Estas sensacións e emocións forman parte dun proceso de dó. En contra do que comunmente se pensa, o dó non se presenta unicamente co falecemento dun ser querido. O dó é un proceso de adaptación a unha nova situación vital, normalmente marcada por un feito concreto, que supón un cambio moi drástico con respecto á situación previa, un cambio negativo ou prexudicial para nós física, emocionalmente ou ambas.

No dó podemos describir as seguintes etapas, polas que quizás algún de vostedes está pasando e se sinte identificado/a:

• Unha etapa de negación, na cal vivimos a situación como se realmente non pasara, un estado de shock no que incluso poderíamos chegar a negar a existencia do suceso ocorrido.

• Unha etapa de ira, na cal nos enfadamos e podemos tamén frustrarnos. Nesta etapa é frecuente estender o enfado a outras situacións e persoas que non teñen que ver co ocorrido, enfadarnos por non telo visto vir ou incluso culparnos por non ter feito nada ao respecto. Estas sensacións son totalmente normais, forman parte do proceso.

• Unha etapa de negociación. O nome pode levar a desconcerto, pero non é máis que unha especie de autoengano, no cal soñamos con ter o control maioritario da situación ou incluso a posibilidade de reverter o proceso.

• Unha etapa de la depresión. Nesta etapa afloran os pensamentos negativos e catastrofistas. O suceso percíbese real e a tendencia é a pensar de forma continuada na cantidade de consecuencias negativas que supón.

• Unha etapa de aceptación. Esta etapa non se soe vivir con tanto malestar como as anteriores. É o momento no que aceptamos que o proceso ocorreu, con certa serenidade e unha perspectiva máis realista, na que podemos empezar a buscar formas reais e efectivas de afrontamento de cara á nova situación que se nos presenta.

É importante que saiban que dada a situación actual é completamente normal flutuar de unhas emocións a outras, sentir ira e logo tristeza, creer que nada volverá a ser igual ou incluso, que o que está pasando non é real. Se se senten identificados co escrito, o máis probable é que estean pasando un proceso de dó. Aínda que o vivan con malestar e desconcerto, é normal e será pasaxeiro.

Tamén é normal suxestionarse e notar síntomas no corpo relacionados co coronavirus.

Tusimos unha vez e as alarmas se disparan, empezamos a autoexaminarnos constantemente para comprobar se volvemos a tusir, se o facemos con máis forza, se notamos a tose máis seca. Todo isto, é moi normal. En casos como ese, o que debemos facer é tratar de distraernos con outra actividade que absorba a maior parte da nosa atención e esperar un tempo prudencial para ver se realmente eses síntomas persisten ou non.