Nos cincuenta anos de ‘Os límites do crecemento’

NOS primeiros días de marzo do ano 1972 saía do prelo Os límites do crecemento, libro xestado no Club de Roma e realizado polos investigadores do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts Donella e Dennis, Meadows e Jorgen Randers. Nel presentábanse os resultados dun novidoso programa informático que predicía a evolución da economía e da poboación mundial como consecuencia do ritmo de explotación que estaban a ter os recursos do planeta.

A conclusión que alarmou a opinión pública foi a de que, de seguir a utilizar as reservas de enerxía e materiais coa mesma intensidade que se estaba a facer, no século XXI e nalgúns casos quizais antes, se produciría o “sobrepasamento” de determinados límites e o “colapso” de varios indicadores da economía mundial e do benestar humano. O libro, que acadou un éxito sen precedentes, con 12 millóns de exemplares e traducións a 37 idiomas , tamén vai facer a súa aparición en galego este ano, coa tradución de Juan Casares Long.

Aínda que foi considerado como un dos fundamentos do movemento ambiental actual, xerou tamén fondas polémicas que aínda perviven e que levaron a moitos a cualificalo, xunto co Ulises de Joyce, como unha das publicacións máis debatidas do século vinte. As críticas chegaron de todos os lados, principalmente dos economistas clásicos e das grandes empresas, que estimaban que os seus fundamentos teóricos non eran acertados e que ignoraba algúns factores chave do desenvolvemento, como a capacidade humana de innovación e adaptación ás circunstancias adversas.

De todas maneiras, os autores reeditaron dúas veces o libro (en 1992 e no 2004), mellorando o sistema informático e corrixindo algúns dos erros iniciais que os levaron a manter o esencial das súas conclusións iniciais. Mesmo Randers, o único deles vivo na actualidade, afirmaba no 2010 desde o Club de Roma que no período 2010-30 (é dicir, hoxe mesmo) algúns recursos esenciais chegarían a ser moi escasos e caros e que os danos ambientais serán cada vez máis evidentes. E todo isto, sinalaba con énfase, a pesar dos continuos avances tecnolóxicos.

Na actualidade, diante da acumulación de tantas evidencias sobre o esgotamento dos recursos e os riscos sobre o porvir do noso sistema de vida, moitas das críticas foron atenuándose, aínda que segue a manterse a diversidade de opinións entre os especialistas.

Pero, sobre todo, comezaron a xurdir avaliacións moi serias sobre a realidade das predicións de Os límites do crecemento, fundamentalmente as realizadas por Graham Turner desde a Universidade de Melbourne (2008 e 2014), que demostraban un razoable axuste entre o predito e a realidade histórica e mesmo, aseguraba, que non había outro modelo económico que acadara eses resultados a partir de tan dilatado período de tempo.

Hai aproximadamente tamén case

cincuenta anos que en Galicia comezaban a darse os primeiros pasos cara á problemática ambiental coa creación,

en 1975, da Sociedade Galega de Historia Natural e de ADEGA. Os que xa daquela comezabamos a colaborar con estas

asociacións, atopabamos nos Límites do Crecemento, como despois tamén acontecería co O Pequeno é Fermoso de Schumacher, textos iluminadores que nos amosaban unha realidade que estaba a con-

trastar cos inxentes esforzos cara a unha industrialización sen trabas que todos,

ou case todos, estabamos a desexar para o noso país.

O crecemento económico chegou e moitos galegos se puideron beneficiar dos seus efectos mellorando sensiblemente o nivel de vida, pero tamén numerosas terras e augas sufriron impactos ambientais, ás veces irreversibles, o que nos levaría inevitablemente a pregun-

tarnos para rematar: Onde estarán os

límites? Porque límites, certamente, te-

rá que habelos.