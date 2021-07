... Nós temos dous

Na historia española recente non hai posiblemente outra frase máis representativa da testosterona patrioteira ca aquela que en 1946 contestaba a unha resolución da Organización das Nacións Unidas. Na 59a reunión da súa Asemblea Xeral, este organismo aprobou por 34 votos a favor, 6 en contra e 13 abstencións a resolución 39-1 sobre “a cuestión española”. Este acordo consideraba a condición de ditadura fascista do réxime de Franco e recomendaba a retirada dos embaixadores acreditados en Madrid. Fronte a tal “ousadía”, convocouse unha manifestación na praza de Oriente madrileña onde a principal consigna foi iso de “Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos DOS”.

Aquela semente medrou co tempo nunha actitude de pasar olimpicamente do ordenamento xurídico internacional. Malia o posterior ingreso de España nos organismos internacionais (a ONU e as súas diversas oficinas), a ditadura franquista puido facer de máis e de menos. Pero a entrada nas Comunidades Europeas modificou aquel secular pasotismo. Agora, cumpría respectar a lexislación emanada de Bruxelas e aceptar que os cidadáns puidesen apelar tanto ao Tribunal de Xustiza da UE, de Luxemburgo, como ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, establecido en Estrasburgo, dependente do Consello de Europa.

No recente debate no Congreso dos Deputados, cando o presidente Pedro Sánchez compareceu a petición propia para defender a concesións dos indultos aos presos independentistas, a actitude das dereitas foi absolutamente autárquica. Non houbo a máis mínima mención ao marco europeo recente malia o acordo da Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa que se ben consideraba que o referendo o 1-O de 2019 foi ilegal, aplaudía a concesión dos indultos e asemade pedía a reforma do delito de sedición e a retirada das ordes europeas ditadas contra Puigdemont e o resto de políticos cataláns fuxidos.

Tamén por iso moitos deputados europeos de todo o arco democrático non deixan de expresar a súa sorpresa pola teima que os seus colegas do PP, Cs e Vox teñen para que o Parlamento da UE se exprese en contra da concesión dos indultos.

Unha vez foron presentados diversos recursos ao TEDH polas sentencias impostas polo Tribunal Supremo español, a concesión dos indultos -máis alá de desinflamar o clima político catalán- evita que cos presos fóra da cadea, a xustiza europea interveña con carácter de urxencia.

Non esquezamos que España recibiu acordos contrarios en diversos recursos por parte dos organismos xudiciais europeos: desde a nulidade da doutrina sobre cumprimento de condenas do caso Parot, pasando pola sentencia contra Arnaldo Otegi, ata a corrección sobre funcionarios interinos por ser contraria ás leis da UE. E visto o panorama, está cantado que o TEDH vai corrixir por excesivas as sentencias ditadas contra os independentistas cataláns. Caberá ver se a corrección do previsible exceso inclúe as penas non indultadas (inhabilitación e mal uso de fondos públicos). En calquera caso, un xornal que se sitúa no ámbito da dereita xa anunciou días atrás que a batalla de Europa está perdida.

E se non abondase con iso, e despois de diversas manifestacións discrepantes por parte de oficinas dependentes da ONU verbo das sentencias do Tribunal Supremo español contra os independentistas, agora foi o propio secretario xeral do organismo, na súa visita a Madrid, quen apoiou a concesión dos indultos e animou a procurar unha solución política -dentro da legalidade- para o contencioso catalán.

E iso que ni Carles Puigdemont nin ningún dos outros fuxidos con acta do Parlamento Europeo caeron na provocación de ingresar en territorio español. De facelo, podería haber unha colisión entre a doutrina do Tribunal Supremo español e a do Tribunal Xeral da Unión Europea, que hai un mes suspendeu provisionalmente a retirada da súa inmunidade.

Esa maneira patrioteira de actuar das dereitas españolas -que ás veces alcanzou tamén ao PSOE- non responde senón a esa ignorancia de non viaxar e non entender que por Europa adiante as cousas se fan doutro xeito, e que formar parte dos organismos internacionais excede a simple condición dun lugar onde colocar amiguiños.

Joaquim Ventura