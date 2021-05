‘Nós’, Xela e os avós

HOXE celebramos o Día das Letras Galegas, que enxalza e agasalla un dos tesouros máis prezados de Galicia: a nosa lingua. En Galicia, fronte ao caso doutras culturas, máis que impoñer, optamos por protexer, cultivar, espallar e eloxiar a nosa cultura en xeral, e a nosa lingua en particular. Porque a lingua é como ese fillo ou filla que, se queremos manter preto de nós, temos que tratar con agarimo, evitando o seu rexeitamento, de xeito semellante a esas amizades que hai que cultivar sen premer.

A lingua galega é unha fermosa herdanza que xenerosamente recibimos, xunto coa nosa historia, a nosa paisaxe, e a nosa forma de vida. E recibímola dos nosos devanceiros, dos avós e das avoas, dos pais e nais, así como da obra de tódolos artistas en xeral, e dos escritores e autoras que nos precederon en particular.

Tralas celebracións do movemento Nós que tiveron lugar en Galicia o ano pasado, o Día das Letras Galegas nesta ocasión está adicado a unha muller, á poeta, mestra e tradutora Xela Arias. A ocasión ben serve para reflexionar sobre o moito que teñen feito e seguen a facer as mulleres pola cultura, pola literatura e pola lingua galegas, así como todo o que queda por recoñecer da súa pegada e achega.

Este mesmo ano estase a conmemorar un século do pasamento de Emilia Pardo Bazán, e a conxunción das dúas homenaxes fronte ao mundo predominantemente masculino de Nós amosa a necesidade de visibilizar o legado dos homes e das mulleres do noso país, pero tamén é proba de que en Galicia os galegos apostamos por unha cultura que vai máis aló de consideracións de xénero, clase, relixión, e incluso de opcións lingüísticas.

Galicia ten sido históricamente un pobo de emigrantes, e agora está a converterse paseniñamente en comunidade receptora de inmigrantes. A experiencia da emigración e a xenerosidade coa que foron recibidos os nosos devanceiros máis aló das nosas terras conleva unha actitude acolledora. A nosa lingua non supón un conflito, senón un galano máis que amosamos, co que recibimos aos que veñen de fóra, que poñemos ao seu dispor, e que aplaudimos cando o aceptan de bo agrado e sin imposicións. Todos estamos comprometidos coa nosa lingua, ou deberiamos estalo, dende as autoridades políticas e académicas, até as familias; porque a fala é cousa de todos e todas.

Nesta xornada das Letras Galegas cavilamos sobre unha fermosa lingua que, sen dúbida, queremos e temos que resgardar. Mais como levamos un ano de pandemia no que os que máis padeceron foron os nosos maiores, é unha boa ocasión para recoñecer que son quizais a fonte máis doce de transmisión do noso patrimonio cultural e lingüístico. Causa ledicia ver como os avós e as avoas comunican aos máis pequenos a riqueza do noso refraneiro, a variedade das nosas expresións máis enxebres, as lendas e as crenzas que forman parte do noso imaxinario colectivo.

Non hai dicionario nin libro de texto nin gramática que compita coa vitalidade e a naturalidade da lingua que se transmite nos fogares de Galicia. É por iso que hoxe desexamos que remate a pandemia, para que os nosos maiores sigan a ser esa fonte inesgotable de coñecemento, de cultura, e de lingua.