Nostalgia noir’

TAL vez me he puesto un poco sensiblero, nostálgico, y eso, con el regreso a los viejos detectives. Síntomas de la vejez, precisamente, o de que no todo lo nuevo es mejor (ni tampoco, de acuerdo, cualquier tiempo pasado: aunque ya empiezo a dudarlo, según de qué tiempo hablemos). El enigma da muy en pantalla, es ideal para pasar pandemias (es un decir) e incluso veranos, aunque aconsejo también algunas obras completas. Pero el noir, como se dice, tiene algo que se parece a una bebida ligera y chispeante, aunque Poirot preferiría un caldo, un brandy, alguna cosa. Se consume con facilidad y quizás eso explique su éxito, la longevidad de algunas series, como Bones, que no deja de emitirse, incluso Castle, que tiene ese lado un poco ñoño del amor en la oficina, y en este plan. Todas esas series no son clásicos a la altura de lo de Agatha Christie, tan denostada la pobre. Ella, superada por sus propios personajes, como Cervantes, como Conan Doyle. Crea un detective y verás. Te comerá la tostada literaria. Ellos anulan al autor, o lo matan. Y de pronto surgen como seres únicos.

Cuando fui a la casa-museo de Sherlock Holmes (no de Conan Doyle), allí al lado de Regent’s Park, en Baker Street, faltaría más, un tipo se aprestaba a impersonar en la calle al propio Holmes, con gran estilo. Supongo que son multitud, porque la gente quiere ver vivo al detective, no al autor (que, por cierto, era un tipo extraordinariamente interesante, que creía un poco en las hadas y tuvo una vida esotérica absolutamente alucinante). Pues eso, que no hay nada como los detectives de antañazo luciendo palmito. En la casa-museo de Holmes nada es verdad, claro, porque es un personaje de ficción. Pero para mí, todo lo que allí hay es cierto. Y esperaba verlo aparecer por la puerta. Los turistas hacemos esas cosas, pardiez, pero aquel lugar se parece tanto a sus novelas que daba gusto quedarse y poner la chimenea. Bueno, aquí también tenemos casas-museo muy buenas, y no tan ficticias.

La nostalgia de los viejos detectives me ha llevado a la paradoja de meterme los atracones televisivos de la Paramount allá en lo más profundo de la noche. Ya no sé si Poirot está en Mesopotamia, en las carreras, o adivinando el porqué de la muerte de un noble italiano. Por si fuera poco, la cadena en cuestión (luego recupero los capítulos, que llegan como cerezas en una cesta) suele pasar de Colombo a Poirot, a veces con Miss Marple por el medio. ¿Puede haber diversidad mayor? Ese Poirot (Suchet) tan perfeccionista, tan estirado (un poco), tan amigo de la buena cocina, tan enigmático él mismo, y un poco cotilla. Y su pasión por la ropa perfecta, el planchado exacto. Peter Falk, el martes se cumplirán nueve años de su muerte, siempre fue todo lo contrario: sus ademanes torpes, su falta de atención (en apariencia, claro), su gabardina a la que presupones lamparones. Y, en fin, ahí están, alegrando estos días que se adentran en el verano, imprescindibles personajes, mientras sus autores permanecen casi en el olvido, y eso que Conan Doyle y Agatha fueron, de verdad, dos tipos cuyas vidas están absolutamente a la altura de sus creaciones literarias. Y aún por encima de ellas.