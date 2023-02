Noticias desde mi nave espacial 2

La búsqueda de planetas que orbitan estrellas diferentes al Sol, exoplanetas, era una quimera hace tan solo 30 años, cuando yo terminé mi tesis doctoral en astrofísica. No deja de ser curioso e inspirador que el tesón de unos pocos científicos a los que se les permitió tener la posibilidad de arriesgar en tiempo y recursos explorando ideas arriesgadas, diese fruto en unos pocos años, tan pronto dispusieron de la tecnología adecuada. El primer descubrimiento de un exoplaneta en el año 1992 podemos decir que fue fortuito ya que se encontró orbitando un pulsar. Se trata de una estrella de neutrones cuyo origen está en una explosión de una supernova, un ambiente en el que no cabría esperar que sobreviviese ningún el planeta. Uno de sus descubridores fue Aleksander Wolszczan, un astrónomo polaco afincado en los EEUU. Actualmente, solo existen dos púlsares confirmados que contienen sistemas planetarios. Tres años más tarde de ese descubrimiento, dos astrónomos suizos, Michel Mayor y Didier Queloz, descubrieron el primer exoplaneta que orbita una estrella muy parecida al Sol, lo que les brindó a ambos el premio Nobel de Física en 2019. Para encontrar este exoplaneta, los astrónomos ginebrinos desarrollaron un instrumento capaz de medir velocidades en la estrella de tan solo 10 metros por segundo. Buscaban detectar un planeta grande y brillante como Júpiter, que da un giro completo al Sol cada 12 años, y pensaban que, con suerte, tardarían varios años en confirmar su presencia. Sin embargo, encontraron un exoJúpiter que orbita en tan solo 4 días, descubriendo de paso que también existen planetas gigantes gaseosos muy cercanos a sus estrellas. Antes de cerrar la escotilla de mi nave espacial, me gustaría dejar dos reflexiones. Primera: no solo existe la NASA, Europa y su agencia ESA son lideres en muchos campos. Y segunda: las tecnologías que se desarrollan en ciencias básicas, como el espectrógrafo de Mayor y Queloz, acaban teniendo aplicaciones en campos como la medicina o las comunicaciones. Dejemos a los científicos hacer su trabajo.