Novela negra

DESPOIS de pasear un rato polo Lérez, decidín escoitar a radio debaixo dunha árbore. Os trinta graos das 17.00 horas desa tarde eran matadores.

Por casualidade, pillei unha entrevista –xa comezada– a unha escritora chamada María, que estaba a escribir unha novela. Como estaba de vacacións e dixo atopar a inspiración na montaña e na praia, o entrevistador preguntoulle –chamándolle sempre polo nome– se necesitaba consumir moita auga para escribir. Non –contestou–, eu non fago como Woody Allen, que repasaba o guión na ducha durante 45 minutos. Cando teño que escribir, procuro ir a sitios que me metan na atmosfera que quero recrear. Ver touróns e vacas inspírame e moito. O importante da novela –dixo– é o guión. Sen un bo argumento, o interese decrece, igual que nas novelas negras. Ten que haber un obxectivo principal. Senón, por moi boas descricións que haxa, o lector se perde.

Aprendín moito de Javier Castillo, autor de A moza da neve, que vende novelas por millóns e dalgunha acabaran facendo unha serie. Nesa novela, ao principio, a filla de tres anos dunha familia desaparece. Despois hai tramas e subtramas, pero o que impulsa a seguir lendo é isto: Aparecerá?

O importante son os xiros do guión. Trátase de levar a trama –mellor dito, aos personaxes– a situacións extremas. Canto máis extrema, mellor. Que é o peor que lle podería pasar? Pois que lle pase, trátase de tensar a corda.

O entrevistador comentou que isto está moi ben porque na vida hai dificultades. Eu teño moitas –engadiu–, na miña vida todo son dificultades. Para cargarte unha relación o mellor é a tensión. Os xiros do guión axúdante a andar pola vida.

Hai dúas formas de escribir unha novela, continuou María. Unha é a do mapa, onde debuxas os grandes fitos desta. Outra é a do compás, no que te lanzas a escribir sen idea unha fixa; o cal non significa que non teñas que dedicar tempo a pensar na trama. Na miña novela, agora, estou nesta fase. Eu son más da fórmula do GPS, aínda que as veces diche: relocalizando... As veces te perdes, pero a min gusta perderme. É divertido.

Tamén contou a historia dun escritor que, indo a entregar o libro ao editorialista, deu media volta e cambiou os primeiros sete capítulos nunha tarde.

Ao poucos días da entrevista, vin a película Máis estraño que a ficción, onde Harold –o protagonista dunha novela que está a piques de ser rematada– consigue atopar a autora para pedirlle que cambie o final e non o mate; pois acaba de namorarse sen sabelo a autora. E aínda que, ao final, ten un xiro de guión xenial, a miña cabeza seguía dando voltas a maneira de facerme co apelido de María, para –cando apareza– poder ler a súa novela.