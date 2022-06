“Novos vieiros”, por la Banda Municipal en As Praterías

Concierto en las programaciones de las “Xornadas de Música Contemporánea”, con la Banda Municipal, dirigida por su titular David Fiuza Souto, en As Praterías- 20´30 h-, y que se recibe con el título de “Novos vieiros”, integrado en la serie del ciclo “Sinerxias”, englobado en “Camiños Sonoros”, iniciado en el apartado destinado al período estival, abierto con “De cofias e monteiras”, en exaltación do Traxe Galego, concierto que con fortuna, iremos recibiendo semana a semana, con la duda irresuelta de posibles espacios alternativos, a tenor de las dependencias climáticas, un urgencia pendiente de resolverse, a sabiendas de que falta la posibilidad de un espacio alternativo, que trajo ya como consecuencias, las suspensiones de algunos conciertos en espacio abierto. Quedará seguro la sesión que para el día 14 de julio, nos reserven en el Teatro Principal la sesión “Saxophonia”, encuadrada dentro del “XVIII Encontro Galego de saxofón”, antes de completan este período hacia finales de julio, con la “Suite de Souvenirs +DDanza” y “El cantar coa túa Banda” (Mare Produccións), entre As Praterías y A Quintana. Tiempo habrá de ocuparse de los programas que vayan llegando. Para las “Xornadas de Música Contemporánea” con una muestra de cuatro compositores, entre los que destaca el estreno absoluto de Miguel Rueda Carpio, “Sinfonía Galega”, un compositor especializado en repertorios que se acercan a creaciones de encargo de especiales conmemoraciones.

Manuel Otero Paino, aporta en estreno absoluto su obra “Ápeiron”, compositor relacionado con la Banda Recreativa Musical de Bandeira, y un destacado trompetista, que optó a la plaza de dirección presentando el pasodoble “¡ Olé contrabandista”, de Ramón García i Soler, junto a “Tormenta en el desierto” de Ferrer Ferrán y All Glory tall, de James Sweringer. Se especializó en arreglos de músicas gallegas y colaboró con bandas como la Banda Filarmónica de Galicia, la Banda Sinfónica do Deza, o la Orquesta Filarmónica de Pontevedra y la Orquesta Ciudad de Granada. La vertiente jazzística, es otro punto de sus preferencias colaborando con la Big Band do Seminario Permanente de Jazz, de Pontevedra; “Triomáticos Jazz Fusión”; Paco Charlin- uno de los más activos del panorama actual-;la cantante Uxía Senlle, el “Pablo Castanho Septet”, Albert Sanz, Najla Shami, “A Magnifique Bande”; Jeff Davis, André Fernandes, “Os Tres Trebons” o la “Gallaecia Big Band”.

En otras iniciativas, le encontramos participando en proyectos con el Circo de Daza “Pisando ovos”; arreglos para “Circo Pista 4”; “La historia del soldado”, de Igor Stravinski; un “Don Giovanni”, para Amigos de la Ópera de Vigo; Matarile Teatro”, para “En pé de Pedra”; “Illa Reunión”, con el Centro Dramático Galego o el documental destinado especialmente “A Música de Bandeira”. Con Alex Salgueiro -al que tuvimos como solista de fagot en la jornada conmemorativa de Carlos López García-Picos, en la interpretación de su “Concierto para piano y fagot”, con la “RFG”- realizó la obra “Olladas sobre o Museo: a música”. Firmó la BSO del corto metraje “Veleno” y la comedia musical “A gata con zocos”, además del trabajo “Orquesta Malabar”, para “Pista 4” y el poema sinfónico “María Rosende” y “Travesía do Alén”, sobre Manuel Antonio.

Raúl Martín Niñerola, tendrá “Iacobus Symphony nº 1” (2020), músico con raíces en el Ateneo Musical y Enseñanza de la Banda Primitiva de Lliria, y que se licenció en el Conservatorio Superior Manuel Murguia, de A Coruña. Sus profesores en Lliria, había sido Miquel Benat , ampliando en su especialidad como percusionista, con el timbalista Enrique Lloris de la “ORTVE”. El cine fue otra de sus tentaciones, por su relación con Ramón Giner Pau. Entre sus primordiales maestros, nos encontramos con Antón García Abril, Tomás Marco, Zulema de la Cruz, Carlos Cruz de Castro, Leonardo Balada, J. Rafael Pasqual Vilaplana- músico que guarda excelente relación con nuestra Banda Municipal, al igual que Marcel van Bree, con fue también profesor suyo, en dirección-, además de haber disfrutado como intérprete, de las direcciones de Manuel Galduf, Frübeck de Burgos, Enrique García Asensio o Roberto Foréa Veses. Es autor de obras como “A revolta irmandiña”, Primer Premio del Concurso de Banda de Galicia; “L´ermita de Santa Bárbara”, estrenada por Andrés Valerio Castells y que también interpretó la Banda Municipal de A Coruña; “Els miracles de San Vicent”, que estrenó Marcel van bree; “Los mártires de Carral”, que dirigió Juan Carlos Seráns , además de vistosos pasodobles como “Aviñó”, “L´abuelo Batiste” o “Álvaro”.

Israel Quintas Alonso, completa con “A pedra moura” , un músico con arraigo en la Escuela Musical Unión de Cabral, en donde se especializará como saxofonista bajo la tutelade J.M. Martínez Folgar, antes de continuar sus estudios en el Conservatorio Superior de Vigo. Realizó masters con Bert Appermont, Ángel A. Montes y Antón Alcalde, con estudios de dirección en 2014, con Javer Viceiro Filgueira, Jan Cober, André Granjo, J.Rafael Pasqual- Vilaplana y Marcel van Bree. Una obra como la “Sonatina para saxo alto y piano”, “King´s Legend”, fue una de las muestras que dejarían la impresión de un destacado compositor con un futuro prometedor. Obras suyas que madurarán en breve, como “Sangral”, poema sinfónico realizado sobre motivos populares destinados para banda. La “Obertura 2012”, dedicada a la Banda Municipal de Pontevedra, con motivo de sus 110 Aniversario, y que puso en atriles Francisco Ferreira y ya en 2016, esta obra que hoy escucharemos, “A pedra moura”, que estrenó la Banda Municipal de Pontevedra, dirigida en esa fecha por Rafael Agulló Alburs, en el Teatro Principal de la ciudad, un año en el que fue Premio del IX Concurso Galego de Composición por “Galaicus”