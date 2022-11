NUESTRAS elecciones... Pero, ¿cuáles? ¿Esas que se adivinan en nuestro horizonte, en el horizonte de sucesos, en el horizonte de Sánchez y Feijóo, y los otros, claro, no se olviden de los otros, o las elecciones norteamericanas?

Porque la pasión mediática por los comicios en los Estados Unidos es total. Incluso ahora, o sea, ayer, en esas que llaman elecciones de medio mandato. Elecciones otoñales, también. Y tan otoñales. No deciden presidente, o sí. Hay un morbo que nos ha llevado a hacer en televisión algunos programas especiales de las elecciones norteamericanas, algo que, juraría yo, nunca va a ocurrir al revés. Por si fuera poco, en los USA todo está muy, muy apretado, y hay un candidato mayor, sí, y otro no mucho más joven que anda bramando por las esquinas, como suele, incluso pronto en las esquinas de Twitter, si Elon Musk (que ha pedido el voto para ellos) se aviene. Máxima tensión, sí... Son tiempos de espectáculo y política emocional: lo peor posible.

Al lado de eso, nuestras elecciones están todavía en formación. Se amasan. Hay teóricos de la cosa, politólogos, analistas, e incluso aquí los humildes columnistas, que suelen afirmar que todo es ya electoral, a todas horas. Como dicen los futbolistas en la zona mixta, lo bueno del fútbol es que te da otra oportunidad, o sea, el siguiente partido. Hasta que te vas, como Piqué. Las elecciones ofrecen esa nueva oportunidad, y por eso hay que estar siempre calentando en la banda, los cuatro años. Eso dicen de Sánchez y sobre todo de Feijóo, quien, al irse a los madriles, se ha encontrado con un plan de entrenamiento full time, como para la Champions. Sánchez sube la presión, todo el rato. Lo cual que obligará a Feijóo a sacar en largo, a no jugar cerca de su portería... Bueno, o viceversa.

Nuestra dosis de polarización nadie nos la va a quitar. Quizás ya nos hemos hecho adictos a ella, la necesitamos. Esa bronquita, por favor. Funciona en las redes y en los platós, pero hay vida más allá de ambas cosas, de verdad. No lleguemos a la división norteamericana. En esto, no es bueno imitar.

Si es cierto que el calentamiento entre Sánchez y Feijóo está ofreciendo algunos episodios curiosos, encuentros y encontronazos, acordes y desacuerdos (más de los segundos, ay), incluyendo al parecer asuntos irreconciliables en los últimos días, ahora resulta que la presencia electoral en el horizonte, abigarrado de nubes, las nubes de la crisis, ha generado ese fenómeno de spin off en los siguientes partidos en la lista...

Hay una lucha de poder, identitaria quizás, una lucha que deriva de esos liderazgos spin-off, Macarena Olona, porque ella lo ha decidido mayormente, o eso parece, y Yolanda Díaz, porque fue señalada desde las alturas en su día y, ahora, es ella la que está en las alturas. Al menos, en cuanto a popularidad. Hay pues batallas más allá de las batallas obvias. Pablo Iglesias, en las últimas horas, ha reclamado respeto y sólo le faltó decir que un poquito de por favor.

El yolandismo ha crecido mucho, y Pablo no está dispuesto, creo, a que Sumar implique restar a su causa. Sería más fácil responder a una alternativa de partido, tanto en el caso de Yolanda como en el de Olona, mutatis mutandis, of course. Pero, ¿qué es exactamente ello? ¿Qué es lo que se dibuja en el horizonte? Ya lo ven: no hay razón para pensar que nuestras elecciones no merecen tanta atención como las de los USA.