Nuevas actividades del “IX Festival Groba”, de Ponteareas

El comentario del día anterior con puso al día de los primeros días del “IX Festival Groba”, de Ponteareas, que continuamos con la propuesta para mañana, día 17, en A Feira Vella- 21´00 h.-, que estará protagonizada por la formación en Residencia del evento, la “Orquestra de Cámara Galega”, que dirige Rogelio Groba Otero, a la vez concertino, y que ofrece en protagonismo como solista a la violinista Simone Porter, en una sesión que reserva obras de Karl Stamitz, Luigi Boccherini, Antonio Vivaldi, J. Malats, John Williams, N.Rakov, Komitas y Rogelio Groba. Simone Porter, tuvo ya unas líneas de comentario, al igual del resto de solistas qe colaboran, aunque por su precocidad, invita a recordar el detalle que con ella tuvo Esa Pekka Salonen, quien puso en sus manos su obra “Lachen verlent”, en el Foreindg Bodies” de la “New York Philharmonic Orquestra”. Uno de los aspectos de su biografía a tener en cuenta, fue su presentación en el “Carnegie Zankel Hall”, como ganadora de un festival televisivo, en noviembre de 2016, con un tratamiento personal de la obra de John Williams, “La lista de Schindler”, dirigida por Gustavo Dudamel, al frente de miembros de la “American Youth Symphony O.” En su haber, el privilegio de disponer de un “Carlo Bergonzi”, de 1740, procedente de Cremona, como préstamo de “The Master´s Univesity”, de California.

Para el día 18, en el Convento de Canedo-21´00 h.-el “Quatour Mona”, con el chelista Kyril Zlotnikov, abordarán una obra paradigmática, como es el “Quinteto de cuerdas, en Do M. D. 956”, de F. Schubert, posterior a la “Gran Sinfonía en Do M.” y cuyo manuscrito original se perdió, por lo que resulta imposible averiguar cuando comenzó su escritura, aunque se fecha entre el verano y el otoño de 1828, poco después de los íntimos “Heine-Lieder”. Bastantes de los elementos del quinteto, pueden remitirnos a esa sinfonía. Podría entones haber vuelto al grupo de sus apreciados cuartetos, que le resultaban tan familiares, pero será la disposición del quinteto que nos afecta, precisamente lo más significativo y no será como en Mozart o en Beethoven, un cuarteto aumentado con una viola, registro medio doblado para hacer contrapunto a los dos violines, sino un cuarteto doblado en su bajo por la estimulante aportación de un segundo violonchelo. Las dos voces extremas, pues, quedan de esa forma dobladas con una clara intención de ensanchamiento orquestal. Obra densa y estremecedora, y que confirma ese privilegio concedido al chelo.

Para el día 19, en el Auditorio de Ponteareas- 21´00 h.-un par de obras, mientras se otorga el Premio da Excelencia na Docencia Musical”. W.A.Mozart con la “Sonata para violín y piano, en Fa M. K. 376”, de la que serán intérpretes la violinista Simone Porter, y el pianista Federico Colli. Sonata que lleva el número 32 y que compuso a los 21 años, entre abril y julio, en 1781. Período relativamente apacible durante una estancia en Viena, tras la tumultuosa disputa con el prepotente arzobispo, con sus actitudes despóticas. Inquieto Mozart y poco dispuesto a someterse a imposiciones que contrariarse las expectativas de inmediato futuro, así que se vio compelido a crear un grupo de sonatas, con las pretensiones de una posible publicación, que ayudase a las urgencias del día a día. Una realidad que se confirmará en cuatro sonatas, sobre las que el especialista Abert sentenciará: “Lo que mayormente caracteriza a estas sonatas, prescindiendo de su notable contenido, es la perfecta armonización entre el elemento poético y el virtuosismo-concertante.” . La sonata a nuestra disposición, es la única que no presenta ningún movimiento en menor y que, al mismo tiempo, resulta por sus cualidades, la más “galante” de todo el grupo. Consigue la perfección alcanzada por el autor, en el diálogo de los dos instrumentistas.

Dmtri Shostakovich, o el impulso descarnado en el conjunto de su obra camerística, tendrá el “Trío de piano, nº 2, en Mi m. Op. 67”, del que se harán cargo Simone Porter, Kyril Zlotnikov y Federico Colli. Amplio y ambicioso resulta el catálogo del ruso dentro de este espacio creativo, que se crece has dimensiones sobrecogedoras en el apartado de su sinfonías, que pudimos escuchar a lo largo de dos temporadas a la “Orquesta Sinfónica de Galicia”, en un reto sin temores bajo la dirección de su titular Dima Slobodeniouk. La “Novena”, abrió el concierto de apertura de la temporada pasada. El “Trío nº 2, en Mi m. Op. 67”, tuvo que esperar a 1944 para quedar resuelto. Una obra dedicada a la memoria de Iván I.Sollerminski (1902/44), un amigo y compañero en medio de tantos infortunios, quien acababa de morir víctima de una crisis cardíaca. Un trío verdaderamente elegíaco en la tendencia de los escritos por Sergei Rachmaninov y P. I.Tchaikovski y que se abre, significativamente, con una íntima melodía meditativa, propuesta por el chelo y marcada por un expresivo tratamiento con sordina, con una sonoridad inhabitual.