Nuevas citas de la “EAEM”, en el Paraninfo da Universidade

Prosigue la “EAEM” con la serie de conciertos de Especialización Orquestal, en el Paraninfo da Universidade-20´30 h.-, y que para esta tarde, anuncia las interpretaciones de tres alumnos, que confirman el alto nivel que vienen mostrando. Para los tres intérpretes, contaremos con la colaboración de la pianista Eriko Ishimoto La chelista Carmen Diego-alumns de Barbara Switalska-, prestará sus atenciones a la “Sonata para chelo y piano en Fa M. Op. 99”. De Johannes Brahms, obra de un período milagroso en su repertorio camerístico, por su fecundidad, auspiciado por el placentero retiro en el lago Thun, una estancia que le permitirá trabajar sobre otra de sus sonatas para la misma formación y el “Trío 101”, mientras no deja de cultivar sus excelsos lieder que abarcan desde el “Op. 106 “ al “Opus 107”. Para Bussi, parece repetirse, con la sugerente analogía del paisaje lacustre, el milagro creativo de los tres veranos vividos en Pörtschach, aunque la música que aquí encontramos, se impone por su corte más severo y un perfil más vigoroso, que el seguido en el paisaje-idílico- bucólico, del anterior. Con la ayuda y la protección de ese bendito rincón, entre el agua y el cielo, el compositor vuelve, ante todo, a ocuparse del chelo, al que había dedicado, veinte años antes, la “Sonata Op. 38”. A pesar de su naturaleza triunfal, el “Op. 99”, resultó desde el comienzo una sonata difícil para el autor, por su manuscrito cargado de correcciones y modificaciones. Para Rostand, en cuanto a la tonalidad, largamente criticada, tardó tiempo en reconocerse su importancia, ya que había contravenido los cánones clásicos en la disposición y elección de las tonalidades, despertando muchas sospechas entre los críticos tradicionales.

La oboísta Ruth Santiago- que siguió el magisterio de Christina Domink-, expondrá sus dominios en el “Allegro” del “Concierto para oboe y orquesta en Do M. K. 271”, de Mozart, una obra a la que dio vida en el verano de 1777, en atención al maestro Giuseppe Ferlindis, oboísta de la capilla de Salzburgo y que el salzburgués reservará para Ramm, con la Orquesta de Mannheim. Se le suponía perdido hasta que Bernard Paumgarter- uno estudioso valorado de su obra-, descubrió las partes por separado en el Mozarteum de Salzburgo, en 1920. Un concierto que, en su conjunto, es rigurosamente exacto al “Concierto para flauta en Re M. K. 314”, escrito precisamente para el virtuoso De Jean- también en Mannheim-, y que resultó, a la postre, muy apreciado. Como siempre, la influencia francesa se muestra inseparable del oboe, por números detalles y por su estilo. En particular, en el movimiento “Lento”, resulta de una alegría profunda y concentrada. El “Allegro aperto”, no desdice las cualidades de la composición desde el comienzo y para el “”Allegro Final”, es una especie de “rondó”, procedente en su trazado de una “ópera bufa”, pero ligeramente rebuscado. Una curiosidad en lo relativo a su traslación para el solista actual, y es que el autor se contentó con trasladar el concierto de Ferlendis”, para evitar el encargo de De Jean.

Tonio Comesaña- atento a los dictados de su maestro Beatríz López-, cuenta con tres piezas, el Stravinski de las “Tres piezas para clarinete solo”, fruto de un encargo indirecto de Werner Reinhadt, de Winterthur, clarinetista y mecenas suizo de lo que fue otra de sus composiciones de relumbrón “La historia del soldado”, una muestra de agradecimiento por parte de ruso en reconocimiento del talento del demandante. En conjunto, una secuencia de pieza que apenas duran cuatro minutos y medio, pausas incluidas Un trabajo de 1919, año convulso por los acontecimientos de los que la historia dejó profunda memoria, y que en este caso, le permite explorar detalladamente la amplitud de tesituras, los timbres, las métricas y otros aspectos que obsesionaban el mundo creativo del músico, en especial para este instrumento.

También Luciano Berio, pasado un tiempo, realizará una composición tan emblemática como las “Sequenze” o las de Kar Heinz Stockhasen con la serie de probaturas destinadas al entorno familiar. Sabía Stravinski que uno de sus instrumentos favoritos, era precisamente el clarinete, que le permitía en su gama reconocible, los pasos desde lo grotesco hasta lo sublime, al borde de lo sacro. Una pieza que atrajo la atención de intérpretes como Guy Deplus; Alain Damiens, entre otras de P.Boulez o K.H. Stockausen, Loren Kitt, Karin Dornbusch o Michael Lethiec. De Clara Schumann, las “Tres romanzas para clarinete y piano Op. 22”, del año que probada experiencias con su apreciado Johannes Brahms, al que dedicará una de las dos compuestas en este estilo, y a otro amigo irrenunciable, Joseph Joachim, que definitivamente serán compañeros inseparables. Ambos eran diez años mayores que Robert Schumann, aunque las preferencias de ella, se inclinaban emocionalmente más por Johannes, completando el siempre mediático Leonard Bernstein, con la curiosa sonata para “clarinete y piano Op. 1”, en sus tiempos:”Lyrical grazioso” y “Andantino, vivace e leggiero”

Para el martes día 14, otros tres alumnos, comenzando con la fagotista Marta Balsa, acompañada por Haruna Takebe y alumna de Manuel Veiga, será quien nos ayudará a descubrir la personalidad de Wilson Osborne, a través de la “Rhapsody”, para fagot solo, en una creación que tantea en el ámbito de las propuestas contemporáneas, para seguir con “Concierto para fagot y orquesta Op. 73”, de Carl Mª von Weber, el autor de “Der Freischütz” y “Euryanthe” y que sabrá hacerse respetar por una selección acertada de obras concertantes, actualmente en repertorio gracias al interés que suscita entre los profesionales de la música, obras como el “Concierto para clarinete y orquesta, en Fa M. Op. 73”, destinada a su apreciado Henrich Bärmann, confesado instrumento de su devoción, al que dedicará trabajos como el “Concertino Op. 26”, composición delicada y amable, o la célebre “Polacca brillante, en Mi M Op. 72”. El “Concierto para fagot Op. 75”, no dejará de tener sus curiosidades, por su dedicatoria al virtuoso George Friedrich Brandt, músico de la corte de Viena, y que estrenará en el Teatro Nacional de Munich, en 1811, esperando una posterior revisión que el autor realizará once años después. El músico, disfrutaba cuando escribió la obra de la buena acogida de Maximiliano I, melómano que acabaría encargando otras obras para clarinete, mientras atendía a sustanciosas giras por distintas capitales europeas. La obra en concreto, acabará conociendo una adaptación para fagot y piano, firmada por Schlesinger, criticada por sus resultados.

La flautista Cristina Pati- que siguió las atenciones de Laurence Blaiteau- y que será acompañada por la misma pianista, muestra preferencias por Cécile Chaminade (1857/ 1944), a través del “Concertino nº 1, para flauta y piano en Re M. Op. 107”, pieza de su catálogo, en el que aparecen títulos tan sugerentes como “La Sévillane Op. 19”, una especie de opéra comique; la “Symphonie Dramatique Les Amazones Op. 26” o “Calirhoë Op. 37”, un ballet sinfónico. Un detalle digno de mención, es la atención que siempre le mereció literariamente la descripción de la mujer española- Aquella moda de los exotismo a la francesa, tan pujantes en los ambientes parisinos-, y que aportará otras obras como “Lolita Op. 54” o “La Morena Op. 67”, una creadora que pretendía no quedarse solo en lo pintoresco, como en el caso de la primera pieza, en la que se percibía la reminiscencia romántica y en cuidado de la escritura, al servicio de una atenta imaginación colorista. En ella pesaría la influencia de su madre, cantante y pianista, que la ayudará a comprender y conocer los movimientos artísticos del momento. En estos aspectos hispanos, se hará valorar por el gracejo y el virtuosismo, que impregnará el conjunto de su legado, evitando con soltura los manidos tópicos.

F. Schubert con las “Variaciones sobre Trockne Blume (Flores secas) D. 802”, para flauta y piano, un trabajo procedente del encargo del flautista Fernando Bogner, un viejo colega, con el que participaba en sesiones de conciertos organizados bajo la dirección de Otto Hatwig, en la residencia de Sonnleithner, protector de las artes y las veladas amistosas. Fernando Bogner, por su matrimonio con Bárbara Frölich, acabaría formando parte de los compañeros de Schubert. La pieza aparecerá en el apartado de obras póstumas y nos traslada al entorno del ciclo de lieder “La bella molinera”. El lied usado por el compositor, pudo haber sido compuesto en el transcurso de último trimestre de 1823, o quizás a comienzos del año siguiente. La elección del mismo, no dejará de confirmar ciertas dudas. Las variaciones y su introducción, no se publicaron hasta después de la muerte de Schubert, en 1850.

Sergio Sánchez (trompa)- cuyo maestro fue Jorge Oterra- gozará del acompañamiento de Simona Velikova, eligiendo el “Concierto para trompa, en Mi b M. K.417”, de W.A. Mozart, del que se dice que la firma del manuscrito de este concierto parece exceder los límites de la burla amistosa (por ejemplo, que Mozart se apiada del burro, muy ignorante de Leutbeg), si bien estas expresiones de pesado humorismo hay que entenderlas como tales y no como denuncia de las habilidades musicales del trompa, Entre las vejaciones guasonas soportadas por Leutbeg, Abert refiere cómo éste se ganaba a menudo la partitura recogiendo del suelo y a gatas, las páginas que Mozart lanzaba al aire deportivamente una vez ejecutadas. Aviesas lenguas de toda laya, que nunca faltan en los corrillos musicales.

Richard Strauss, artista de doble moral por tantas sombras que condicionaron su vida, será absuelto por la historia gracias a la obra que nos dejó, en especial por las óperas y los poemas sinfónicos. El campo que nos interesa, resulta en esencia más personal. El dedicado a ese instrumento por el que mostró especial devoción y del que es ejemplo el “Concierto nº 1, para trompa y orquesta en Mi b M. Op.11”, obra de los años de estudio en la Universidad de Munich, y que dio a conocer a comienzos de marzo de 1895, en Meininger, bajo la dirección de del polémico y admirado maestro Hans von Bülow, con Gustav Leinhos. Será el mismo Strauss quien acepte los resultados artísticos de esta composición, con la seguridad del anuncio de un futuro prometedor. Absoluta confianza en sí mismo, y los años venideros lo confirmarán. Todos seguimos extasiados por el mundo de su obra lírica, desde los lieder a las faustuosas óperas.

Para el miércoles, día 15, contaremos con la chelista Ana Represas, alumna de Plamen Velev y acompañada por Haruna Tekebe, quien tomará un Haydn de pura fantasía, el “Concierto nº 2 Hob. VIIb.2”, obra que curiosamente, mantuvo siempre sobradas dudas en lo relativo a su autenticidad, una vez que, a pesar de todo, la partitura fue editada según el manuscrito original de “Papá Haydn”. Un concierto sometido a la sobrecarga de sospechas con el detalle a tener en cuenta de haber sido transcrito para flauta, por otro músico de gran ingenio, Karl Friedrich Ebers. Pasarán años, hasta que en 1890, el compositor, analista y musicólogo de origen belga Auguste Gevaert, modifique y amplíe su sencilla orquestación-dos oboes, dos trompas y cuerdas-, muy a tono con las tentaciones propias de finales del XIX. Los historicismos, añadirán nuevos criterios.

Robert Schumann, con un tiempo del “Concierto para chelo y orquesta, en La m. Op. 129- “Nicht zu schnel langsam”-, obra en la que la parte concedida al solista, había quedado ensombrecida en los gustos de la sensibilidad romántica, una vez de F.J.Haydn y Luigi Boccherini, habían dejado un sello que alcanzará un punto álgido con las improntas vistosas del rococó, detalle que invitará en buen grado, a destinar al chelo al íntimo espacio camerístico. Quizás saldría ganando, al menos durante décadas, hasta recuperar el protagonismo que llegarán con los compositores de las generaciones siguientes. La inspiración aquí, será otra garantía de la hipersensibilidad de nuestro complejo artista, gracias al uso de registros y la habilidad del fraseo.

La violinista Daniela Lewysohn- que asistió a la docenciade Nikolay Velikov, dispondrá como acompañante a Simona Velikova, para un programa entre el barroco y el nacionalismo nórdico, la “Sonata nº 1, en Sol m. BWV 1001”, de Johann Sebastian Bach, el grado sublime en el barroco para este instrumento, entre la serie de partitas y sonatas, un placer y un reto para los intérpretes, dispuestos a sentar cátedra del nivel adquirido, y que para la elegida, nos llevará desde el “Allegro”, movimiento de majestuosa energía y una muestra de puro destinado emocional, hasta la “Fuga.Allegro”, evocando sin disimulo el modo de las “canzone” italianas; la “Siciliana”, de graciosa línea melódica y el “Presto”, pieza bipartita a través de una serie de figuraciones tratadas por el chelo, con diseños de arpegios descompuestos. Jean Sibelius, en obra única para el instrumento, el “Concierto para violín, en Re M. op 41”, eclosión de personal manifiesto compuesto en 1903, para ser revisado un año después y que curiosamnente estrenó Richard Strauss, en Berlín. Poco faltaba para que el autor, se instalase definitivamente en Helsinki, abundando en su profundo enraizamiento. El Sibelius que muestra su sensibilidad en obras como el poema sinfónico “Finlandia” o “El cisne de Tuonela”. El concierto que nos afecta, tardará en ser aceptado en su justa medida, llegando a suscitar críticas amargas como la escrita por el analista Antonie Goléa.

La violinista Natalia Hernantes- respondiendo a la escuela de Ildiko Oltai y también acompañada por la misma pianista, se acerca al Mozart del “Concierto para violín y orquesta, en La M. K.219”, efectivamente uno de los más solicitados, el “Turkisch”, obra de su período de Salzburgo, en un joven veinteañero ilusionado y halagado por los ambientes cortesanos que parecían tenerle gran aprecio. Años de prometedoras giras, ensalzamientos y que en la serie de conciertos para este instrumento, todo llegará que ni pintado. Ese Mozart que adulamos sin reparo, por la indiscutible originalidad de esta obra cuyo destinatario había sido otra figura a la que nuestros tiempos, parecen reconocer, se trata de Gaetano Brunetti, artista al servicio del arisco Colloredo, al menos será lo que nos cuente la historia.

Eugène Ysäye, gran violinista y director de orquesta, estará por la “Sonata para violín solo, en Sol M. Op. 27 (L´Aurore)”, aquel hijo de un violinista del Teatro Nacional de Lieja, y que llegó a ser fiel alumno de Wieniawaski, antes de seguir con otro insigne, Vieutemps. Un curioso que en sus comienzos, se le viese como músico de entretenimiento de la jaleosa parroquia de la cervecería Bilse, de Berlín, Será en 1894, ya como artista consagrado, cuando realice su primera gran gira por los Estados Unidos, tras dejar a un lado la invitación para optar a la titularidad de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. En su vuelta a Europa, el violinista y compositor fundará la Orquesta de Concierto Ysaÿe, en Bruselas, en 1895, que se convertirá en el principal aliciente de su vida. Para completar, el Tchaikovski del “Concierto para violín y orquesta, en Re M. Op. 35”, obra por excelencia de las concertantes dedicadas a este instrumento, y de la que opiniones encontradas, parecen sugerir la posibilidad de una reconocible afinidad con la “Sinfonía Española” de Edouard Lalo. Quizás un criterio ciertamente gratuito. Kotek, sabría asesorarle en aspectos técnicos del violín.