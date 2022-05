Nunca dejen de leer a Kallifatides

CREO que hacía mucho tiempo que no sentía una emoción tan especial como la que sentí el miércoles con motivo de la presencia en Galicia del escritor griego Theodor Kallifatides. Fue una experiencia maravillosa. Y, como digo, una de las mejores de las muchas que me regala este mundo próximo a la literatura y a los libros, que, sin duda, me lo ha dado todo. Pero estas horas con Kallifatides en A Coruña han sido algo más: un vendaval de alegría y de dignidad humana, una profunda lección de literatura europea.

Por supuesto, Theodor Kallifatides ya era un escritor muy celebrado desde hace mucho tiempo. Leerlo es una experiencia extraordinaria que les recomiendo, si aún no lo han hecho. No sé si la literatura puede ser una herramienta sanadora, tal vez no. Me sirve con que nos refresque el alma y nos enardezca el corazón. Tanta verdad, tanta luz, es difícil de encontrar, pueden creerme.

El escritor griego, nacido en 1938, se mantiene en gran forma. No sólo trasmite una calidez humana inmediata, sino que es profundamente divertido. Ahí viene, acompañado de Gunilla, su mujer. Pide unos minutos para salir al aire libre y fumarse una pipa. Es una vieja costumbre que no ha podido o no ha querido dejar. Kallifatides está en España por tercera vez. Ha venido para una gira larga que le llevará a varios lugares, de la mano de su editorial, Galaxia Gutenberg, donde está publicada una gran parte de su obra, en traducciones excelentes, la mayoría directamente del griego moderno.

He aquí un ejemplo vivo de las migraciones europeas, del salto del sur hacia el norte, del contraste entre lo mediterráneo y lo nórdico. Inevitablemente, el Kallifatides que emigró a Suecia desde su país natal en los años sesenta, que vivió la ocupación nazi, que sufrió extrema pobreza, aflora por todas partes con un relato sereno e íntimo, poético y muy delicado. Kallifatides es humanismo cálido, pero también crítico.

Su literatura puede envolverte en lo más dulce de lo cotidiano, en sus paseos tempranos al estudio de madera en Suecia, en la vida de su familia y de sus amigos. Pero los grandes temas afloran sin cesar: desde la emigración, que quizás algún día lamentó (ya va más de medio siglo en Suecia), pero de la que no se arrepiente (“hubiera sido escritor igual en Grecia, eso seguro: pero hubiera sido otro escritor”, me dice), hasta la muerte, la vida de las mujeres, las crisis recientes, el estado del mundo. Recuerda cómo su madre apretaba su mano cuando, con cinco años, asistió a una ejecución de varios hombres en su pueblo, durante la ocupación nazi. “Mi madre ya no está, pero sigo sintiendo esa mano. Lo mismo que sigo viendo la mirada de aquellos hombres que iban a morir”, dice.

Aquí está el gran Theodor Kallifatides. Cómo no leer Otra vida por vivir, esa joya sobre la existencia, sobre el discurrir de los días y de la memoria. Cómo no leer Timandra, su última obra, una mujer fascinante en medio de la Guerra del Peloponeso. Cómo no leer todo lo demás. Así que gracias infinitas a Javier Pintor, y a la Fundación Seoane, y a Joan Tarrida, que lo ha acompañado en algunos lugares, como Mallorca, y a Blanca Navarro, que estuvo con nosotros. Y a todos los que no caben aquí. No dejen de leer nunca a Theo Kallifatides, ese es mi consejo.