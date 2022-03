Nunca supimos tanto del infierno

LA INVASIÓN entra cada día, con todo su horror, en nuestras casas. Esto sucede en las guerras modernas (valga el oxímoron), a menudo contadas desde dentro, aunque no siempre en la misma medida. Este paisaje de destrucción que ahora vemos a diario no es muy distinto del que quedó dibujado en Alepo, y en otras ciudades sirias, pero con el tiempo, con las dificultades, y sobre todo con la distancia, fue desapareciendo de los televisores. Lo que sucede en Ucrania llega con esa nitidez de lo terrible. Y eso es lo que nos asusta: que esas calles, esas casas y esas tiendas se parecen demasiado a las nuestras. Son como las nuestras. El paisaje traumatizado, destrozado en apenas once días, es idéntico al que pisamos cada mañana.

La mirada mediática produce desazón y tristeza. Pero también ayuda a concienciar a la gente. Es inútil no mirar. La labor de los periodistas es importante, y arriesgada, tanto que muchas cadenas internacionales han abandonado Rusia precipitadamente, ante la severidad de las penas de cárcel que se anuncian. Una de las características fundamentales de la democracia ha de ser la libertad de prensa. La democracia, en efecto, muere en la oscuridad. Pero la lucha entre la propaganda y el relato de los hechos es casi más vieja que la humanidad. Mucho más en un escenario de conflicto.

La invasión de Ucrania llega hasta nosotros con toda su fiereza, pero también con las voces pequeñas, con los susurros de los más débiles. La población indefensa ante la barbarie. Frente al lenguaje tribal y la solemnidad de los discursos épicos y las mitologías patrióticas, las palabras de los que huyen o resisten tienen un valor extraordinario, aunque trágico. Las modernas tecnologías pueden hacer daño a las sociedades libres (su mal uso: el odio en las redes sociales, el lenguaje populista que se alimenta de la simpleza, de la superficialidad, del maniqueísmo, o de la insatisfacción de la gente). Pero esas nuevas tecnologías también nos están acercando la verdadera realidad, que no es sólo la realidad de los tanques, sino la de las personas.

Al tiempo que veíamos el brutal impacto de los misiles o el fuego que consumía ferozmente casas humildes y edificios históricos, también se colaba la vida doméstica en el instante de máxima amenaza. Gente a la mesa, buscando víveres en un supermercado resistente, contando cómo bajaban al sótano o al metro. Así fue al principio. Un relato de lo doméstico, que aún conservaba a duras penas el orden y el calor de la paz, mientras la muerte y el dolor se acercaban, mientras las bombas ya volaban sobre los tejados.

El dramatismo de estas narraciones personales, estos vídeos grabados desde la oscuridad (a veces emitidos en directo), estas palabras pronunciadas entre sollozos, otras veces con increíble serenidad, quedarán para siempre en el archivo de este horror contemporáneo. Nunca el mundo supo tanto desde el mismo corazón humilde de la vida de las personas.

Y todo eso, claro está, nos llena de tristeza, nos hace ver la textura terrible de la tragedia, pero al tiempo nos interpela, nos hace pensar en nuestra propia vida. Tan parecida a la que ellos tenían hace apenas una semana. Ni los infinitos expertos opinando sobre el tema, ni las palabras de los líderes (aunque los vídeos de Zelenski han construido también ese relato de la resistencia en medio de la catástrofe), pueden compararse a los vídeos de la gente anónima, a las palabras desde los sótanos, incluso desde las mismas calles sometidas al fuego. Nunca habíamos visto con tanta crudeza un dolor que debemos asumir como propio. Nunca supimos tanto del infierno.