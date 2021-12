“O Camiño Primitivo”, la Banda Municipal en el Teatro Principal/ Coro de la “OSG”, en la Cidade da Cultura

Concierto de la Banda Municipal con su titular David Fiuza Souto, en el Teatro Principal- 12´00 h.-, bajo el reclamo de “O Camiño Primitivo”, continuación de los Caminos Inglés y Francés, otro de los eslabones dentro de estos paseos por las distintas rutas que han hollado siglos de históricas travesías. Para esta vez, obras en preferencia de compositores españoles y una concesión al checo Antonin Reicha. Ruperto Chapí, aportará una de esas obras poco frecuentes, antes encuentren el correspondiente lugar en las programaciones de bandas de música, se trata de la “Fantasía morisca (La corte de Granda)”, pieza que se resuelve en cuatro tiempos: “Introducción y marcha al torneo”, “Meditación”, “Serenata” y “Final”. El compositor, para los buenos aficionados, queda casi exclusivamente ligado al género de la zarzuela, en el que sentaría cátedra en la catedral del mismo, en el mítico Teatro Apolo capitalino, y siempre excelentemente asistido por libretistas que han sabido estar a la altura de la demanda. “La Revoltosa”, por citar una de las grandes, no ha perdido la vigencia que mantuvo desde su estreno, estamos ante lo más granado del género Chico, con otros ejemplos como “El rey que rabió”, o “El tambor de granaderos”, pero el maestro de Villena, tuvo que templar el cubre desde muy joven, comenzando a probar en los comienzos como flautín o el cornetín. El salto a Madrid, será la imprescindible oportunidad para abrirse paso.

Gaztambide le recibió cuando era todavía un adolescente y en el año 1867, escribirá su primer intento de zarzuela, “Estrella del bosque”, con libreto de Antonio Carrasco Ibáñez, después de probar con trabajos menores, pero que anuncia un futuro prometedor. Del año de la obra que tendremos en cartel, es la zarzuela “Abel y Caín”, escrita en tn solo 13 días, presentada en el Teatro Price, en el que también estrenó “Zanzé”. Un ensayo voluntarioso y fallido, pero una necesidad de probar fortuna, aunque fuese adversa. La primera volverá a escena en el Circo Rivas, en el verano de 1873. La suerte se cruzó en su vida cuando gracias a un beca, pudo trasladarse a Italia, para ampliar estudios en la Academia de Roma, trabajando sin reposo en los tratados de Fétis, Cherubini y Assier. Compuso con denuedo cuartetos en la línea de Beethoven, pero no era ese su futuro profesional y artístico. Réditos le quedaban de un Primer Premio, del Conservatorio, compartido con Tomás Bretón y que le valdrían un encargo del exigente Arderius, para una ópera española en un acto y tres cuadros. Obras también de aquel 1973, serían algunas composiciones secundarías que se añadía a la “Fantasía Moriscas”, como “Las naves de Cortés”, sobre libreto de Antonio Arnao, bien recibida en el Teatro Real y que coincidió con la citada beca de Roma.

“La Fantasía Morisca (La corte de Granada)”, responde en su ideario a un estilo muy en boga estilísticamente, el llamado Alhambrismo, asimilable a diversos géneros musicales marcados por previsibles tintes exóticos, muy de moda en la Europa del momento y que, en buena lógica, tendrá aquí los elementos reconocibles y autóctonos. Toda aquella generación, no dudará en sacar el necesario partido, que para el caso, tendrá un marcado acento andaluz y vagamente orientalizante, con modelos ilustres como “La Vega”, de Isaac Albéniz. Veremos cómo estos estilismos, arraigaran en Francia, gracias a compositores que se rindieron a la curiosidad del mismo, desde Camille Saint-Saëns, Lalo, Jules Massenet o, evidentemente, George Bizet. Este movimiento musical, quedará asociado al que cuidaron escritores y artistas de otros ámbitos y en especial a las artes escénicas. Cabe incluso un casticismo fácilmente reconocible, en una más de sus variantes, y que cultivaron músicos como Julio Gómez, Conrado del Campo o el eminente estudioso Adolfo Salazar. De Julio Goméz, su “Sinfonía en La”, tratada ya por la Banda Municipal recientemente.

Xoan Montes, con la “Sonata gallega descriptiva: A Sega”, composición de 1890, obra ligeramente posterior al primer trabajo para el Concurso celebrado en El Escorial, con la que obtendría un tercer premio, coincidiendo con el nombramiento de Presidente del Certamen Musical de A Coruña, un anuncio de lo que será el gran éxito en los Juegos Flores de Vigo, ante un jurado presidido por Jesús de Monasterio, se trataba de la “Alborada para banda”, con la que conseguirá el Primer Premio. En el año de la obra que se escuchará, Montes disfrutará del reconocimiento general, por una serie de importantes encargos, algunos de ellos destinados a orfeones que confirmarán la trascendencia de su personalidad. Estamos a las puertas de sus responsabilidades como compositor y director del Orfeón Gallego”, que llevará de gira no solo por nuestra tierra, sino también por ciudades desde Santander a Bilbao, León o La Habana. El conocimiento profundo de los trabajos musicológicos de Inzenga, en las esencias de las formas populares, o los de Antonio Noguera, un fiel seguidor del maestro Pedrell, será un fundamento primordial, al que se añaden los estudios de Eduardo Ocón, en los “Cantos españoles” y los “Cien cantos populares asturianos”, de José Hurtado. Mitjana, una autoridad de referencia, le tendrá en sus consideraciones. Capítulo digno de mención, son los trabajos destinados al género sacro.

La concesión en el programa del día, se la lleva Antonin Reicha, con la “Conmemoration Symphony”, compositor bohemio que dejaría memoria en Viena, y que tendría buenas relaciones con Salieri y Beethoven, entre otros, apreciado desde joven como un excelente violinista, en la Capilla Palatina de Colonia y que disfrutaría de las atenciones de un clima familiar que ayudarían a desarrollar una importante carrera. Compositor y teórico, pasó por la docencia de Neefe, en donde coincidirá con Beethoven y con Haydn. Fue un músico viajero, que dejó impronta de su valia en Londres y París, ciudad ésta en la que se encontraría con los compositores de primer rango, desde Berlioz, a Paer, Cherubini o Boildieu, después de los primeros años vieneses. En la capital francesa, se le concedió el beneficio de la docencia en la Ecole Royale de Musique, y del presumible legado creativo, muchas de sus obras, cayeron en el olvido absoluto.

Concierto del Coro de la Sinfónica de Galicia en la Cidade da Cultura- 12´00 h.-, dirigidos respectivamente por Joan Company, destacado como solistas Ludmila Orlova—órgano; Alexander Llano- chelo-, los trompetistas José Martínez y M.Ángel García, los trombonistas Xabier Doural y Juan Luis Novo y los percusionistas Ana Gayoso y Roberto Bao, dentro de la Gira Xacobea 21/22, en una sesión abierta para los aficionados entusiasta y con un programa apropiado para la fechas, en el que se incluyen un par de compositores por descubrir Ola Gjeilo y Rudolf Maurensberger. También en cartel, Henry Purcell, con “Funeral Sentences” y J.Sebastian Bach, con “Jesus Meine Freude”. El arreglo de Purcell de “Funeral Sentences” (Sentencias fúnebres), en la apreciación de Robert King, que aparecen en el Libro de oraciones “Common Book of Prayer”, contiene alguno de los mejores momentos de su música vocal. Comenzó a trabajar en las “Sentences” a principios de la década de 1680, y revisó la obra al menos en una ocasión. La mayor parte de la pieza es para canto solista (soprano, tenor agudo, tenor y bajo) a los que se une el coro completo al término de cada una de las secciones. En la primera frase “Man that is born of a woman”, basado en un verso del Libro de Job, crea un triste atmósfera con su hincapié en la mortalidad del hombre.

“Jesus Meine Freude BWV 227”, de J.S. Bach, con probable destino para las exequias de Johanna Maria Kees es obra basada en texto de Johann Frank (1650), y como la mayoría de los motetes del autor, a excepción de dos, se nos trasmitió en manuscritos autógrafos. La primera sección de este motete de cuidadosísima simetría, comienza con “Jesu, meine Freude” y canta en la clásica disposición “a capella” la melodía de Johann Krüger (1653), que da título al coral y al motete. La segunda sección “Es ist nun nichts” , estrictamente motetística, un motete dentro del motete), está destinada a un coro a cinco voces, que alternan pasajes polifónico-imitativos con otros en acordes. La partitura fue copiada por Johann Philipp Kimberger, el fiel discípulo del compositor.

Ola Gjeilo (1978), estará por la pieza “Nortern Lights”, un compositor noruego que se formó en la Academia Noruega de Música con Wolfgang Plagge, y que pasó por la Juilliard School y el Royal College of Music de Londres, entre 2002/4. Autor cultiva especialmente los géneros corales, tiene en su repertorio obras significativas entre las que destacan “Dreamwater”, para coro, piano y orquesta de cuerdas sobre textos del Medievo del “Drawnkvatet”; “The River”, para coro, piano y grupo de cámara, un trabajo encargo de la “Book Comision Asociation Coral American”, o la”Sunrise Mese”, para una formación de parecidas dimensiones. Rudolf Maurersberger (1889/1971) tendrá “Herr, Lehre doch mich” , músico que fue directo del Dresden Kreutz Choir, y con una trayectoria personal un tanto confusa por las experiencias que le tocó vivir, aunque en medio de las confusiones de los años oscuros, defendió las obras de.Mendelssohn y Günter Raphael. Destacan entre sus trabajos, el motete “Wie Liegt die Stadt so wust” (Cuán desolada está la ciudad), partiendo de “Las lamentaciones de Jeremías”, o el “Requiem”, en memoria de la ciudad de Dresde, destruida en plena II Guerra Mundial, también “Tag und Ewigkeit”.