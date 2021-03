O dez de marzo e a xustiza social

O vindeiro dez de marzo lembrarase máis unha vez dende o ano 1972 con mobilizacións o Día da Clase Obreira Galega, unha data reivindicativa, de defensa dos intereses das traballadoras e traballadores, que representan unha ampla maioría social no noso país. Data de homenaxe ás folgas obreiras en Ferrol e Vigo, á combatividade amosada e de rexeitamento á dura represión da ditadura franquista. Este ano seguramente serán manifestacións máis reducidas en número de participantes que en convocatorias anteriores, dado as prevencións polo covid-19, e nas que se manterá a distancia entre persoas. Mais isto non resta valor a estas accións reivindicativas, dado o carácter fundamental da defensa do emprego e dos dereitos laborais nesta situación de emerxencia pola pandemia, porén tamén, como reverso da moeda, de aceleración da concentración do capital a costa da precariedade e da desigualdade.

Neste contexto tan complexo e difícil a central sindical nacionalista destaca na súa otavela as razóns pola que se convoca a folga xeral unitaria que ese día se fará na bisbarra de Ferrol: “o deterioro dos estaleiros, a falla de carga de traballo para Navantia, o peche da Central Térmica das Pontes e de Meirama, de Siemens-Gamesa, a falla de garantías de continuidade no caso da fábrica de Alu-Ibérica, o peche dos centros de traballo de Naturgy na Coruña, a propia situación da industria electro-intensiva, que pon en risco unha comarca enteira, como é o caso da Mariña, onde segue en risco a continuidade da única fábrica existente de aluminio primario”. Unha situación que non é nova, e que atinxe a sectores estratéxicos, polo que é un tema que afecta ao conxunto da economía galega e ao futuro do país, máxime cando a resolución da pandemia semella que se pretende unir a un reaxuste estratéxico, utilizando tamén os fondos europeos para este fin.

Engade a CIG, diante da pasividade do Governo central e da Xunta de Galiza, que non se debe ignorar que: “imos camiño dun empeoramento da crise con ERE, peches de empresas, abaratamento nos despedimentos masivos, modificacións das condicións de traballo, descolgues salariais, non aplicación de convenios colectivos, imposición do tele-traballo, impactos negativos da dixitalización e descarbonización da economía, etc, que están estendendo a destrución de emprego, a pobreza laboral, porén asemade aumentando a desigualdade de xénero e a exclusión social”.

En resumo, todo indica que máis unha vez a clase traballadora e a nación galega serán as que paguen os custes desta etapa senil do capitalismo. Así o está a amosar a enorme aumento dos beneficios nunhas poucas corporacións tecnolóxicas, farmacéuticas, etc, malia o retroceso do PIB na maioría dos países do mundo. Para contextualizar con exactitude: nas últimas catro décadas o noso país perdeu 830 mil habitantes, en comparación coa porcentaxe da povoación que tiñamos respecto do Estado español en 1981. Son datos que abraian! Son sinónimo dunha economía e sociedade con escaso futuro malia as súas potencialidades, como amosa a emigración da mocidade cualificada e do investimento dos excedentes de capital no exterior, así como o retroceso na diversidade produtiva e o medre do control foráneo das empresas máis dinámicas.

Hai outra saída xusta e posíbel, máxime tendo en consideración os grandes avances técnicos e científicos, sería realizar un reparto máis xusto do traballo e da riqueza (tamén entre autonomías), mediante unha redución da xornada laboral, para que todos/as podan traballar, e garantir ingresos e servizos públicos dignos. Como xa se fixo noutros momentos históricos fronte a cambios estruturais do capital, por exemplo pola introdución da maquinaria na industria ou dos procesos en cadea. Os avances laborais e sociais e democráticos conseguidos, non foron unha concesión do capital, nen das elites do poder. Foron consecuencia das fortes mobilizacións populares e de anos de loita organizada e da complicidade social. Debéronse á existencia de obxectivos a medio e longo prazo: de empresa e sector; locais, nacionais e mundiais. Non existe outra andaina para o cambio.

https://obloguedemera.wordpress.com/