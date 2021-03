O exemplo das mulleres

AS situacións difíciles permiten ver a calidade humana de cada quen a través da súa reacción ante a adversidade e, neste sentido, a pandemia deixou claro que as mulleres deron un exemplo de como estar á altura das circunstancias durante o peor da crise, a través da súa entrega en traballos imprescindibles para plantarlle cara ao virus, e volveron estar á altura no momento de saír a rúa este 8M a defender os seus dereitos.

Todo desde a máxima responsabilidade, sen amedrentarse ante a campaña da dereita e da extrema dereita que cuestionaba o noso dereito a manifestarnos nas rúas, nin desalentarse ante esa progresía que tamén nos dicía que non, que nos recomendaban formas disque imaxinativas de reivindicarnos, en definitiva, unha forma descafeinada de dicirnos o mesmo: quédate na casa.

Neste último ano vimos manifestacións e concentracións de todo tipo, e temos na memoria escenas impropias deste contexto COVID, pero ninguén dixo nada, parece que o perigo só está se somos as mulleres as protagonistas dunhas mobilizacións que foron un exemplo de responsabilidade.

E esa visibilización na rúa, aínda que simbólica, era máis necesaria ca nunca porque a pandemia tamén entende de xénero e impactou de cheo nas mulleres. 15.600 mulleres pasaron a realizar coidados no fogar, porque a falta de servizos públicos súplese co traballo de balde e sen dereitos das mulleres; en 2020, oito de cada dez postos de traballo destruídos estaban ocupados por mulleres e a fenda salarial segue ben presenta con 4.527 € menos de media anual.

Case podemos dicir que estamos ante unha involución porque, pese aos avances da loita feminista, os roles seguen en plena vixencia, e cando veñen mal dadas as mulleres son as primeiras en perder o emprego e retomar o traballo no fogar, sen contrato, sen salario e sen dereitos.

A crise demostrou que o traballo feminizado no sector sanitario, nos servizos, no sector dos coidados resultou imprescindible para loitar contra a pandemia. Empregadas das residencias, enfermeiras, médicas, limpadoras, caixeiras de supermercado, coidadoras formais ou informais, nos domicilios, nas gardarías, e tantas outras, traballos, na súa maioría, precarios, mal pagados e escasamente valorados.

Pero aí estiveron, mesmo arriscando a súa saúde e merecen o aplauso da sociedade, claro que, pero sobre todo merecen estabilidade laboral e unha nómina que lles permita chegar a fin de mes. Por iso, desde o BNG propoñemos un Plan de emprego feminino, para cortar de raíz a involución que supón ser expulsadas do mercado de traballo e perder a independencia económica ligada ao desenvolvemento profesional.

Propoñemos avanzar nun novo modelo de coidados que permita crear unha rede pública suficiente para que a conciliación deixe de ser ciencia ficción, pedimos excluír da contratación pública ás empresas condenadas por discriminación laboral e un Plan de igualdade da Xunta, porque é incrible que o Goberno de Feijóo persista en incumprir a lei precisamente nun asunto no que debería dar exemplo.

O feminismo é un motor imparable na loita pola igualdade real. Se hoxe son a portavoz nacional do BNG, se podo aspirar a facer historia como a primeira muller presidenta de Galiza é grazas a todas as mulleres que loitaron contra vento e marea polos nosos dereitos, desde as sufraxista a miña avoa labrega que me ensinou a reivindicar o meu lugar no mundo en igualdade e con liberdade.

Pero non podemos baixar a garda, porque como alertaba Simone de Beavoir: “Non esquezades xamais que bastará unha crise política ou económica para que os dereitos das mulleres volvan ser cuestionados”. Por iso a loita feminista segue a ser imprescindible e, como demostran os milleiros e milleiros mozas que nós acompañaron estes anos enchendo as rúas da vilas e cidades, o feminismo é, ademais, un arma cargada de futuro.