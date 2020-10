O pasado 21 de setembro este xornal daba noticia dos preparativos da exposición Galicia, de Nós a nós sobre os cen anos da revista Nós que o Museo Centro Gaiás vai presentar nas semanas vindeiras. Estou convencido que a calidade da mesma está garantida grazas ao comisariado de Afonso Vázquez-Monxardín e Ana Acuña. A noticia viña ilustrada cunha foto da colocación por dous operarios da Carta Xeométrica de Galicia –coñecida como o mapa de Fontán- conservada na casa que pertencera a Ramón Otero Pedrayo en Trasalba. Herdara a casa do seu pai, Enrique Otero e este da súa nai –a avoa paterna de Ramón Otero- Vicenta Sotelo Puga. Esta recibiuna por vía familiar do seu fundador en 1764, Benito Sotelo, e casou con Antonio Otero Rodríguez, que foi quen mercou o exemplar do mapa de Fontán.

Precisemos, de entrada –e moito hai que desmitificar dos homes que fixeron Nós- que a casa de Cimadevila non foi nunca un pazo, como ben deixou precisado Patricia Arias Chachero no opúsculo Trasalba, terra literaria.

Volvendo ao mapa de Fontán, a fotografía deixaba evidente a súa envergadura xa que as medidas son 235 x 245 centímetros, se atendemos o informe da restauración feita por Santiago Cobelo en 2010 do exemplar conservado no pazo de Tor, en Monforte de Lemos. O informe precisaba que a Carta Xeográfica está formada por doce láminas, de 61 x 81 centímetros. En consecuencia, estas teñen que estar necesariamente enmarcadas e protexidas por cristal para garantir unha boa conservación e poder vela na súa integridade, como sucede co exemplar de Trasalba. Na fotografía que ilustraba a noticia podemos observar que para a súa manipulación e instalación foron precisos dous operarios, os brazos dun dos cales só acadaba a metade do obxecto (pola súa parte estreita!!!).

Malia tal evidencia e as condicións especiais que esixiu o seu traslado, a crónica da compañeira Flora Tuzón recollía outro dos tópicos que acompañan a biografía de Otero Pedrayo: este levaba o mapa por Galicia adiante para comparar a antiga rede de camiños recollida por Fontán coa realidade do tempo do escritor ourensán. Cousa ben distinta, e máis plausible, sería que a observación do mapa axudase/animase a Otero Pedrayo a viaxar por Galicia coñecendo de antemán as vilas e aldeas, os ríos e as montañas.

E formando parte dese tópico e sen podelo afastar como se tratase do signo zodiacal de xéminis, está a escena de Arredor de si cando don Bernaldo, na súa agonía, pide ao seu sobriño Adrián Solovio que coloque o mapa de Fontán no leito de morte para ver Galicia enteira. A primeira vez que eu vin un foi en 1996, no Museo de Pontevedra, cando estaba a investigar para a miña tese de doutoramento, que trataba precisamente dos textos autobiográficos dos homes de Nós. Xa lera Arredor de si e xa daquela decateime que a narración de Otero Pedrayo fallaba: Adrián Solovio sería incapaz de despendurar o mapa da parede e aínda no improbable caso de poder facelo, se o deixaba no leito de don Bernaldo, este quedaría sepultado.

Pero Ramón Otero Pedrayo era ben libre de fabular, máis aínda se era polo ben da “causa”. Non entro no contido da novela protagonizada por Adrián Solovio nin na súa calidade. O problema é dos críticos que despois analizaron e xulgaron a súa obra: ¿ninguén se decatou da imposibilidade física da escena do mapa? A preguiza da crítica literaria galega é endémica e non vou describir aquí outros exemplos. Co de Otero Pedrayo, o mapa de Fontán e Adrián Solovio abonda.

Unha mostra –que sospeito que escapará á exposición- das intencións do escritor de Ourense cando escribiu Arredor de si. Unha obra que sempre foi presentada como unha especie de autobiografía novelada da traxectoria estudantil do autor, ao cabo da cal chega a descubrir Galicia e entregarse a ela. Tiven o privilexio de editar as memorias de Otero Pedrayo daqueles seus anos en Madrid (o segundo volume de Lembranzas do meu vivir) e nunca apareceu o máis mínimo compromiso con Galicia, nin sequera unha evocación. Debuxar o perfil de Adrián Solovio foi deseñar outro para o propio autor. Os motivos xa son outro asunto pero quen manteña a teima do mapa de Fontán no leito de don Bernaldo estará a mentir.