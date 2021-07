O medo ao nacionalismo

O PP ten medo a “espertar unha conciencia nacional, onde só hai unha conciencia social”, afirma X. R. Rodríguez Iglesías nestas páxinas. Ese é o problema de Galiza ante calquera reforma estatutaria. Até principios do ano 2002, Fraga Iribarne revolvíase contra as políticas de Aznar, teimudo non só en “unificar o partido”, senón na “centralización do Estado”. Por boca de Federico Trillo acusou ao presidente galego nun Comité Nacional de “favorecer ao nacionalismo coas súas políticas”.

Neste contexto político prodúcese o desastre do Prestige e a batalla interna dentro do PPdG, que rematou co afastamento de Cuiña Crespo, a derrota de Xosé Manuel Barreiro e o nomeamento de Núñez Feixóo.

O PPdG perdeu a “G” e Galiza a posibilidade de conseguir un novo Estatuto e completar as competencias. Feixóo, obediente, por iso o escolleu Romai Beccaría, que o coñecía ao xeito, nunca máis as reclamou.

Hoxe máis que nunca, Galiza necesita un forte debate social pensando nas súas necesidades e non no marco xurídico español. Pero tamén axeitarse para o novo modelo territorial que están a negociar vascos e cataláns.

Galiza non pode quedar relegada a unha rexión máis de España. De que servirían aquelas mobilizacións contra o aldraxe?

É por iso polo que, na actual encrucillada política, o BNG asume a angueira de conseguir un novo Estatuto para Galiza.

É unha aposta valente e decidida que tamén terá que vencer inercias internas. Pois, contrariamente ao que poden pensar algunhas, esta aposta estratéxica do nacionalismo non converte ao BNG en “autonomista”, todo o contrario. Como afirmou Castelao, “o Estatuto non é un punto de chegada, senón un punto de partida”.

O problema está nun PP escorado á extrema dereita e obediente ás directrices cada vez máis ultras de Madrid, sen sequera unha voz propia que se faga escoitar, e nun PSOE que non sabemos se seguirá sendo aquel de 1931 cando afirmaba no congreso de Monforte que o “Estatuto non é prioritario” ou se conservará nalgún lugar o espírito de Ceferino Díaz.