O mundo ao revés

XA aprobaron os orzamentos no Congreso. Aprobaron. E o BNG non puido cangar nada para Ga-liza. Os nacionalistas galegos

esta vez non eran nin decisivos nin necesarios. Non pasou como na investidura de Sánchez. Ago-

ra ao Goberno PSOE-UP sobrábanlle os apoios.

E xa non estamos a falar de ideas e promesas, senón de números, de realidades. Desde unha ollada galega, son os peores orzamentos en 17 anos, cuns investimentos que baixan nun 11,2%.

Teño para min que son unhas contas claramente electorais. Logo de que o BNG superarse ao PSOE nas eleccións galegas e que Unidas-Podemos quedase na marxinalidade, semellan pórse de acordo en non darlle ao BNG a grande baza de aparecer, de novo, como a forza política que consegue para Galiza investimentos que os outros grupos non son quen de reclamar. E, como non ía haber negociación, Galiza quedou marxinada.

Así é a política. Se o BNG, na vez dun deputado, tivese grupo propio, o seu poder de negociación sería infinitamente máis amplo.

E neste ecoar orzamentario, hai dúas cousas que me chamaron a atención: a primeira, que foron moitos os analistas galego que non só puxeron de manifesto a incapacidade do BNG de “conseguir nada”, volvéndose “irrelevante”, senón que se congratularon que así fose. Sen importarlles que investimentos estratéxicos para Galiza quedasen aparcado polo menos por tres anos!

A outra, a versión oficial do Bipartito: “Baixaron os orzamentos porque xa non hai AVE”. Iso é o que ten ir retrasados!. Todos estes anos vendéndonos o diñeiro para o AVE, aínda que as obras fosen en Valladolid ou Zamora e, agora... Coma se as outras comunidades todas non tivesen xa o AVE e non aumentasen os seus investimentos en máis do 50 % a maioría!

O peor foron os de Podemos, preguntándose “con que está o BNG?”, esquecendo o seu voto de investidura, pero, tamén, o que lle pasou a súa organización coas últimas contas que votaron.

E aínda os hai que pensan que se uns orzamentos son bos para o Estado, Galiza pode quedar marxinada... Así pasa o que pasa.