O pazo ucrónico (conto de Ano Novo)

Á novelista Emilia Pardo Bazán o personaxe que máis se lle rebelaba era aquela rapaza chamada Esclavitud. Ás veces a un escritor pásalle iso: de súpeto unha criatura non acepta o destino que el lle marca, coma no caso de Esclavitud, a encantadora mociña galega que traballaba de “doncella” (en Madrid dicíase así) na aristocrática casa de dona Aurora Nogueira de Pardiñas.

A rapariga sempre fora doce, dócil e ben guiada, pero cando Pardo Bazán a encamiñou cara ao suicidio, revirouse: “Non quero morrer nin así nin tan nova. Quero volver á casa por Navidá”, dixo nun arranque de xenio amosando un carácter que sorprendeu a dona Emilia, que xa se sabe que tamén tiña o seu carácter.

E tanto peterreou a moza que a escritora tivo que dar o seu consentimento, e incluso pensou que así tamén se podían evitar males maiores, porque don Juan Valera, por aqueles días, caira nun namoramento senil sen remedio por Esclavitud ao que era mellor darlle distancia.

O vello Valera, despois de tantos amores de marquesas e actrices, prendera rendidamente naquela “galleguita” (en Madrid dicíase así. “Galleguita era antónimo de “gallega” nos tempos das pacíficas quendas de Cánovas e Sagasta).

Esclavitud abandonou a Morriña (é o título da novela) e volveu á Galicia de hoxe nun chimpo ucrónico da alta velocidade. Nas súas derradeiras horas por Madrid buscara cartas de recomendación que lle puidesen facilitar unha praza de limpadora ou xardineira no Pazo de Meirás, porque disque nesta nova fase histórica ía haber alí ocupacións de moita memoria.

Traía Esclavitud unha carta de recomendación de dona Aurora Nogueira (“y no te dejes camelar por un señorito de La Coruña”, avisáraa), outra carta da mesma Emilia Pardo Bazán (“y limpia bien el polvo de mis libros”, ordenáralle), e tamén unha carta do noivo de dona Emilia, Benito Pérez Galdós, dirixida ao seu amigo Montero Ríos, daquela célebre cacique de Galicia, que entendía moito de “paixóns e interiores locais”, como documenta o historiador Raymond Carr.

Pero enseguidiña estivo de volta a moza en Madrid, moi desencantada da súa viaxe. Foi visitar a dona Emilia, a quen atopou facendo manitas con don Benito, e contoulles que Montero Ríos xa non mandaba nada, que agora o Pazo ía ser un chiringuito, e que lle recomendaran que gardase as cartas de recomendación e buscase o carné do PP ou do Bloque. Dona Emilia ficou pasmada. Mirou para Pérez Galdós e dixo: “Miquiño, terías que volver escribir uns cantos Episodios Nacionales”. Feliz Ano Novo (dentro de que cabe).