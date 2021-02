O reino das vacas

NESTES tempos de tribulación e pandemia, os membros de Goberno que nos gastamos xa levan guindado algunhas frases célebres (“Habrá un antes y un después”, “Saldremos más fuertes”, “El coronavirus ha venido para quedarse”, “El virus no es tonto”, e así), pero a que lle soltou estoutro día o ministro de Sanidade saínte –Salvador Illa– á ministra entrante –Carolina Darias– merece unha glosa lacaniana.

Illa auguroulle á súa colega: “Creo que vas a disfrutar”. Non é el quen fala, malpocado, senón a linguaxe a que fala nel (diría Umberto Eco, quen se acorda del), revelándonos o inelutable fondo erótico da política. En que estaría pensando don Salvador cando, no baile do traspaso de carteiras, case lle levanta a saia a Carolina e nos recorda impudicamente que aínda en tempos de cólera o poder é unha gozada.

A historia conta que cando vén unha peste os políticos tamén se alarman, porque son (case) humanos, e habelos hóuboos que teñen fuxido da pandemia abandonando cargo, moqueta e tarxeta. Coma, por exemplo, o meu alcalde histórico favorito, Michel de Montaigne (gústame moito máis como escritor ca como político) que, cando hai catro séculos se ciscou a peste por todo Burdeos, el escapou escentellado para o rural, na procura do “reino das vacas”, como diría o Zaratustra de Nietzsche. E de alí a seis meses, cando aliviou o andazo, volveu á alcaldía de Burdeos pero foi merecidamente destituído.

Agora nese aspecto os alcaldes melloraron moito. Nin ao alcalde de Vigo, un supoñer, se lle ocorrería abandonar a casa consistorial alancando para os campos de Ponteareas (aínda que, se se lle ocorrese, podiamos aforrar uns cartiños en bombillas), nin a alcaldesa de Boimorto, outro supoñer, fuxiría da “mortifera pestilenza” coma a Fiammetta do Decamerón na procura dun refuxio bucólico.

Á Fiammetta de Boccaccio hai que perdoarlle que buscase acubillo no reino das vacas porque daquela aínda non había vacunas, pero temos que ser tamén compasivos coa rexedora de Boimorto, que en vez de recollerse entre as vacas preferiu ir de primeira á procura da vacina. Estamos no século XXI, non no tempo de Fiammetta.

Agora non hai que botarse ao monte cando vén unha peste, porque segundo don Salvador e mais dona Carolina, en días de pandemia un ministro de Sanidade mesmo pode disfrutar. Vella e fermosa palabra latina, que invita a aproveitar a vida e os seus “frescos racimos” (Rubén Darío), e que en portugués posúe un sema que nos convén recordar: desfrutar significa rirse da xente. Pero sempre nos quedará o reino das vacas.