O Son, gobernanza y ciudadanía

LLEVAN los conductores –autóctonos y foráneos– que circulan por la capitalidad municipal de Porto do Son, singularmente por su fachada atlántica, demasiados meses soportando situaciones de bíblica resignación por las graves deficiencias en la obligada señalización que para un más seguro y efectivo tráfico rodado imponen las leyes en vigor. Lo toleran, porque Dios es bueno y el diablo no es malo, desde el resignado convencimiento de que lo hacen en pro de una futura mejoría paisajística y urbana de dicha zona y, además, conscientes como son de que las exigencias legales en materia de señalización a que los ayuntamientos se ven obligados no harían sino demorar una obra demasiado tiempo aguardada.

Por ello mismo, un mínimo sentido de empática correspondencia obligaría a que por parte de las autoridades municipales se tuviera similar, o al menos aproximado, grado de comprensión a propósito de algunas situaciones imprevistas, sobre todo teniendo en cuenta que ese descuido o desconocimiento trae causa de aquellos incumplimientos municipales, flagrantes a la vista de cuantos lo quieran comprobar y del que hay oportuno archivo documental, por si a la mano viene.

Por eso es de difícil justificación que, como ocurrió al menos en una ocasión –12 de junio último–, toda la preocupación municipal, a través de la Policía Local, se centre en la captura de incautos automovilistas por presunta conculcación de unas normas apuntaladas en una deficiente y contradictoria señalización, afectando a más de una docena de incautos “incumplidores” a los que la correspondiente fotografía realizada por el diligente agente del orden habrá brindado una inopinada sorpresa, sino pasmo. Que haya sido en un veraniego sábado de sol y feria, con la ocasional afluencia de desconocedores del entorno en el que se hallaban y que tantas inconcreciones de señalización ofrecía, apuntaría a afanes recaudadores más que a la cuidada estima en que se debe tener a unos visitantes que se quieren como principal fuente económica del municipio. Otros pueblos, aún en caso de flagrante contravención del tráfico –lo que no era el caso–, optan por una amable advertencia, de tono conciliador con el circunstancial visitante y propiciadora de un agradecido compromiso de repetición de visita. Que en tan recaudatoria iniciativa algún agente del orden olvide que su primer deber cuando se le dirige un ciudadano es un educado, sino cortés, saludo es algo contra lo que, en pro de la dignificación de la profesión, los sindicatos policiales llevan luchando hace mucho tiempo pero que aún está, por desgracia, a expensas de los no tan escasos mancontros. En evidente desdoro para el colectivo y para los Gobiernos municipales que lo toleran.

Hay, en el mismo relato de los hechos y a juicio de quien esto firma, otras actitudes aún más insólitas y arbitrarias pero que, en cuanto que tienen su adecuado cauce administrativo, resultaría ventajista traerlas aquí a colación. La justicia determinará lo que proceda.

Un municipio, todo municipio, que quiera significarse por el debido trato a la ciudadanía debiera tener como elemental premisa la adecuación de sus acciones a la situación en que se producen, más cuando son causa de incumplimientos propios. Y o aprendemos esa lección de respeto o toda inversión embellecedora, por millonaria que sea, adolecerá de su principal virtud; el obligado servicio –antes que disfrute, que también– público.