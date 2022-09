O superministro Bugallal e os once fillos predilectos de Ponteareas

PONTEAREAS, unha vila cunha longa historia e tradición, non só destaca polo seu patrimonio natural, histórico e cultural, senón tamén porque deu innumerables personaxes que destacaron no ámbito da cultura, a música, a ciencia, a educación, a política, o empresarial, o deporte, etc., deixando un inestimable legado á sociedade, por iso é de obrigada referencia mencionar aos máis relevantes embaixadores desta vila ilustre, entre os que se atopan o superministro Gabino Bugallal Araújo e os once fillos predilectos que forman parte deste selecto club.

Gabino Bugallal Araújo (1861-1932). xurconsulto e político monárquico conservador. Ministro de Instrucción Pública e Belas Artes, de Facenda, de Graza e Xustiza, de Gobernación, de Economía Nacional. Presidiu de forma interina o Consello de Ministros de España (1921). Presidente do Congreso dos Deputados. Fiscal do Tribunal Supremo. Membro da Real Academia de Ciencias Morais e Políticas e da Xurisprudencia e Lexislación, e da Real Academia Galega. Faleceu no Hotel Savoy de París, onde foi exiliado.

Reveriano Soutullo Otero (1880-1932). Un dos grandes compositores de zarzuela en España. Deixou como herdanza máis de 40 obras, entre as máis famosas cabe mencionar: Puenteareas, Suite Vigo e La leyenda del beso. Debussy e Ravel, foron os músicos que máis o marcaron, atopounos en París.

Manuel Piñeiro Groba (1890-¿?). Serviu como mestre en Trabadelo e Cristiñade. Como periodista dirixiu o periódico El Tea (1927-1936). Presidiu a Corporativa do Campo San Miguel de Ponteareas. Destacado agrarista, recibiu a medalla da Cooperación Agraria Española (1978). Concelleiro do Concello de Ponteareas.

Fermín Bouza Brey (1901-1973). Antropólogo, xurista e escritor en lingua galega, os seus xéneros favoritos: a poesía (Nao Senlleira e Sietura) e a narrativa. Cofundador do Seminario de Estudos Galegos (1923). Investigador na Sección de Arqueoloxía e Prehistoria do Instituto Padre Sarmiento. Membro da Real Academia Galega, que dedicoulle o Día das Letras Galegas (1992).

Delio Rodríguez Barros (1916-1994). Ciclista profesional (1936-1950), campeón da Volta Ciclista a España (1945), é o ciclista español con máis victorias de etapa (39) da historia da ronda española.

Manuel Crespo Alfaya (1918-2006). Político galego. Promoveu a cultura na provincia de Pontevedra.

Feliciano Barrera Fernández (1918-2012). Doutor en Ciencias Económicas e empresario. Fundou o Hotel Mindanao e o Banco Industrial del Tajo, editor de EL CORREO GALLEGO. Medalla Alfonso X El Sabio, medalla de Galicia, medalla Castelao, distintivo de ouro da USC, medalla de ouro ao mérito empresarial, fillo adoptivo de Santiago. Benefactor de Ponteareas e de Galicia.

Rogelio Groba Groba (1930). Músico e compositor. Medalla Castelao (1995), Galego do Ano (2002). Membro da Real Academia de Belas Artes de Galicia e da Real Academia de San Fernando de Madrid. Ten máis de 700 obras catalogadas (música sinfónica, cámara, coral, piano).

Lorenzo Olarte Cullén (1932). Licenciado en Dereito e profesor axudante da cátedra de Dereito Penal pola Universidade de Madrid. Xuíz de Primeira Instancia e Instrucción en San Sebastián da Gomera (1961). En 1973 iniciou a súa carreira política, en 1977 fundou o partido de Unión Canaria, que se disolveu en 1978 para fusionarse coa UCD. Presidente do Cabildo de Gran Canaria (1988-1991). Deputado no Congreso dos Diputados (1993-1995). Vicepresidente e conselleiro de Turismo e Transportes (1995-1999).

Antonio Troncoso de Castro (1933). Licenciado en Dereito e Ciencias Sociais. Coronel auditor do Corpo Xurídico Militar e ex Fiscal do Tribunal Supremo. Impulsor e benefactor do Corpus Christi de Ponteareas.

Álvaro Pino Couñago (1956). Ciclista profesional (1981-1991), vencedor da Volta Ciclista a España (1986) co equipo BH derrotando a ciclistas da talla de Fignon, Millard, Kelly ou Delgado; 4º (1983), 8º e gran premio da montaña (1988) e 5º (1989). Obtivo dous octavos postos no Tour de Francia (1986/1988).

Francisco José Peña Castiñeira (1955). Como non é bo falar dun mesmo, refírome a Miguel A. Novoa Iglesias, un dos douscentos autores que participaron no Liber Amicorum - Homenaxe ao Prof. Dr. Francisco Peña, que no seu artigo Sons da infancia en Ponteareas nos anos 60, conclúe: “Francisco, ti eres Ponteareas e Ponteareas eres ti”.