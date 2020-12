Octavio Vázquez: “Alchelimal Birds”, un estreno por el “Akropolis Reed Quintet”

Tres piezas aporta Octavio Vázquez en lo que supone “Alchemical Birds”, que se añaden a las cuatro de Natalie Draper, de su “Music of Foghorns & Seabirds”, en un trabajo para el “Akropolis Reed Quintet”, que integran Tim Gocklin-oboe-; Kari Landri-clarinete-, su hermano Matt- saxofón-, Andrew Koopee- clarinete bajo y el fagotista Ryan Reynolds. “Alchemical Birds” (Pájaros alquímicos), queda representada por el cuerno, el cisne y el ave fénix. Esas figuras conocidas como “Nigredo” (negrura), Albedo” (blancura) y “Rubedo” (enrojecimiento), compresible como un proceso de transformación personal que traen las imágenes de muerte, la descomposición de la personalidad a través de una fase caótica, incluso imprudente, impulsada por el deseo. Después de caos o “massa confusa” de “nigredo”, el “albedo” representa el limbo después de la muerte, una limpieza espiritual que a veces se denomina “ablutio”, el lavado de las impurezas. “Rubedo”, simboliza un renacimiento de la nada, un estadio de presencia o renovación constante, la culminación de la “Magnus Opus”. Tres piezas en un lenguaje próximo al que su compañera en la relación y que son “Raven” (Cuervo), “Swan” y “Phoenix”

Natalie Draper, configura este registro compartido con “Music of Foghorns & Seabirds” (Música para sirenas y aves marítimas), en cuatro modelos sonoros que confluyen en calculada armonía de medido equilibrio: “In the distance” (En la distancia); “Murmuration” (murmuración); “Stilleness” (Quietud) e “Into the Haze”. Un trabajo pensado expresamente para este quinteto, antes de conocer su estreno en el East Haddam, de Connecticut y en la ciudad de Nueva York. Es producto de su etapa como compositora residente en la “I- Foundation Park” y en esa tendencia creativa, acostumbra a reflejar paisajes visuales de la naturaleza. “Music of Foghorn & Seabirds”, evoca precisamente una escena oceánica, en la que aparecen sirenas ondulantes, botes que se deslizan y un abundante despliegue de gorjeos de aves marinas. Un paisaje que en apreciación de la autora, está claramente influido por el impresionismo y las tendencias experimentales. Cada movimiento, por sí mismo, es en definitiva una escena independiente.

Natalie Draper, compañera de Octavio en esta aventura, presenta credenciales como artista y entre las entregas recientes, contamos con ”Tres meditaciones para órgano”, una dedicatoria para Anne Laver; “Soliloquy”, tres composiciones para el guitarrista Ken Meye; “Hasta que no quede nada”, un encargo para el pianista Lior Willinger, un proyecto incorporado en “I Care If You Listen”; “música para trompas de niebla y aves marinas”, también para el “Akropolis Reed Quintet”,. Recibió consideraciones y amplio reconocimiento por “Timelapse Variations”, grabado por el sello “SNOtone” y según la opinión de Mark Medwin, en “Fanfare Magazine”, el trato de la polirrítmia, refuerza las magníficas armonías pantonales, dentro de los fragmentos de contrapunto cromáticos. La obra, fue utilizada como fondo musical de un cortometraje de investigación propiciado por la “NASA”, a partir del glaciólogo Joe Macregor. Cuenta con un ciclo de canciones “O Sea-Starved, Hungry Sea”, integradas en el álbum “Marfa Songs”, de Danielle Buonaiuto, grabado el pasado mes de agosto. Fue también artista residente en la “Ucross Foundation”, en el Musical Centre of Tanglewood” y el la “Foundation I-Park”. Es profesora asistente del Departamento de Teoría Musical y Composición en la Setnor Music School”, de la “Syracuse University”.

Octavio Vázquez, que repartió sus primeros años entre Ourense y Santiago, cursó estudios en la Universidad Autónoma de Madrid y en el Real Conservatorio Superior de la misma capital, graduándose en piano y acompañamiento, antes de trasladarse en 1996, al Peabody Conservatory, de la “Baltimor Johns Hopkins University”, como becado por la “Fundación Barrié”, doctorándose en la “Maryland University”, gracias a otra beca otorgada por ese centro. Reside en Nueva York desde 1999, en donde tuvo como compañero y alumno a Aaron Siebert Sío, del que en este curso la “RFG”, estrenó “Memorias dun neno labrego”, sobre el relato de Neira Vilas. También fue compañero de la pianista Isabel Pérez Dobarro. Fue director del “United Moravian Church y dinamizador del “ONG Guernika Project”, en una iniciativa que compagina artes y música, Fue merecedor del “IV Concurso Int. de Composición Prokofiev”, de San Petersburgo y entroncando con la tradiciones de Mahler y Shostakovith, destaca su obra ”Memento” , estrenada por Dima Slobodeniouk. Octavio recibió encargos frecuentes de nuestra dos principales orquestas que en su momento, fueron objeto de trato preferencial. Hablamos de “Tropos. Concierto para violín y orquesta”, estrenado por Amaury Coeytaux; “Viuvas de vivos e mortos”, encargo para gaita y orquesta, con Cristina Pato. “Hermes”, en un tiempo y tres secciones. No faltan compromisos obligados en las programaciones de las “Xornadas de Música Contemporánea” o el encargo para el “Consello da Cultura Galega”, la “Sonata para saxofón y piano”, de la que dejaron constancia Eneas Irimia e Isabel Pérez Dobarro.

“Akropolis Reed Quintet” se fundó en la Michigan University, en 2009 recibiendo galardones como la Medalla de Oro Fischoff y su trabajo más reciente, “The Space Between Us”, fue jaleado ampliamente por la crítica especializada. En agenda, anuncian una colaboración con el pianista Pascal Le Bouef, nominado a un “Grammy”. Colaboró con el “Body Vox Dance”, entre danza y música. Próximamente, dará a conocer un trabajo de Annika Socolofsky, a medias con el videoartista XUAN, mientras prepara el cd “Ghost Ligth”, que se presentará con el sello “”New Focus Recordings”. Preside con frecuencia. Tanto en grupo como individualmente, certámenes y concursos de género camerístico: “Fischoff Junior” (2018 y 2021), “Chamber Music Yellow Springs” (2019), a los que se añade su propia convocatoria, “Togheter We Sound”, con planteamientos pluridisciplinares y pretensiones divulgativas, que incluye una residencia de un año con estudiantes, repartida en tres escuelas secundarias en Detroit. En el apartado de subvenciones, destacan las recibidas por el “National Endowment for Arts”, el “New Music USA”, el “Chamber Music America” o el “Michigan Council for Arts and Cultural Affairs” y el “Aaron Copland Fund. For Music”.

Inevitable por la temática con los pájaros y la naturaliza, será buscar el punto de encuentro con Olivier Messiaen, partiendo de la idea de Pierre Boulez, en “Puntos de referencia”, obra imprescindible en la que repasa sus años en Darmstadt, la relación con artistas de primera vanguardia, desde John Cage a Anton Webern, Stravinsky, Heinrich Strobel, Bruno Maderna, Varèse (“Arcanos”); Wolfgang Steinecke, Hans Rosebud, la dupla Schonberg- Kandinsky y hasta los patrones wagnerianos. Decía Boulez: “Messiaen escribe “en colores”, no en sentido en que Scriabin quería hacer corresponder luz y sonido, sino en un sentido cinestésico , en que el sonido despertaría en nuestro mundo sensorial individual una respuesta coloreada. En sus partituras, junto a ciertos acordes, describe el nombre de la combinación coloreada que les atribuye, para dar a su oyente la clave de esas correspondencias. Las piezas de Octavio Vázquez y Natalie Draper, guardan secretas afinidades con ese mundo imaginario.