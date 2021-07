Estamos a vivir tempos de odio ao diferente, a quen non é ou non pensa coma ti.

Sempre existiu xente que cometía delitos de odio pero agora esa xente vese reforzada por un partido de extrema dereita que é nada menos que a terceira forza política no Congreso dos Deputados.

Esta xente que sempre odiou ao homoxesual, ao republicano (lembremos a Federico Garcia Lorca) ao diferente a eles vense agora defendida polos discursos de Vox e o seu líder Santiago Abascal.

Estes días tivemos o caso do asesinato de Samuel, unha persoa que o único delito que cometeu foi ter unha orientación sexual distinta da dos seus asesinos, que o mataron dunha malleira; non coñezo pior maneira de morrer.

A liberdade de expresión está ameazada por estes neofranquistas que non respetan nada que sexa diferente ao que eles son e pensan.

O editor de “El Jueves” (RBA) veuse insultado públicamente por este aprendiz de dictador que é Santiago Abascal. Un home que non esquezamos vén de militar no Partido Popular e de vivir alí economicamente moi ben.

Esta xente non discrepa, asoballa. Son un perigo para a liberdade de expresión e a liberdade en xeral.

O Partido Popular tivo dentro durante moitos anos a moitos destes que agora están en Vox; e non sabe como posicionarse sobre este partido de extrema dereita.

De feito, por veces parece que oquen está a deseñar as políticas de dereitas no Estado español é Vox. O PP e Cs pactan alegremente con eles gobernos municipais e autonómicos e a cidadania en xeral estamos en serio risco de perder dereitos e liberdades.

Aquí na Galiza non estamos acostumados a casos como o que lle ocorreu a Samuel; eu sempre pensei que esta era unha das nacións de Europa con menos violencia e agora veño de descubrir como discursos clásicos da extrema dereita son absorbidos por persoas que rematan por converterse en asesinos en manda contra o que pensa ou actua distinto deles.

O do editor de “El Jueves” vén visualizar este tipo de actitudes respecto á liberdade de expresión.

A sociedade no seu conxunto temos que organizarnos contra estes asasinos, contra este odio organizado. Lembrades o caso do Papus? Lembrades os moitos atentados contra públicacións no Estado español e en Europa?

Non esperemos a que uns descerebrados se deixen levar por estes discursos e voe polos aires a redacción de “El Jueves” ou outra calquera.