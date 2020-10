YO no suelo ver las telerrealidades y esas cosas, pero los datos indican que la audiencia se lanza a ellas, será por escapar. Está por ejemplo ‘La isla de las tentaciones’, que supongo que es una cosa de amor televisivo, una modalidad como otra cualquiera. No me parece ni mal ni bien que tenga millones de audiencia, faltaría más, lo que resulta evidente es que hay un bloqueo en la realidad real que obliga a desprenderse de varias cosas, de casi todas, y meterse en lugares que van a su bola, donde, a ser posible, nada nos recuerde lo que estamos pasando. El amor es siempre el gran tema de toda narrativa, empezando por la vida misma, el gran relato. Y su reverso, el odio. En la tragedia y en la comedia todo se alimenta del querer y del odiar, y eso que está en la masa de nuestra existencia, en nuestro verdadero ser, se convierte a veces en piezas sublimes del arte o en entretenimiento sin más.

Odio y amo, que decía Catulo. Dos extremos que tantas veces se tocan, los materiales que edifican la vida, la oposición de contrarios. No creo en la verdad sin matices ni en el maniqueísmo excluyente, que tanto se lleva, sobre todo por que a eso es lo que nos conduce la simplificación y los mensajes pueriles que se agitan por ahí, haciéndonos creer que la realidad va de eso. Pero no hay duda de que el amor (o el odio) tienden a extremarse, a acumularse en las esquinas del corazón, no suelen funcionar con medias tintas, y, probablemente tampoco con la razón. De ahí que sean tan buenos ingredientes para las comedias, para las tragedias, para las telerrealidades, para casi cualquier cosa. ¿También para la política?

Es curioso: sabemos que se trata de huir de la realidad, que es hosca y desagradable en estos tiempos, que a ratos resulta incomprensible, pero las televisiones han encontrado una veta que penetra en la propia información, en la borrachera de datos, en las alarmas y las urgencias. Es difícil explicar por qué nos alimentamos de todo eso, así que entiendo a los que se van a esas recreaciones más o menos afortunadas del amor y otros demonios. No las interpreto, oh no, como una pieza clásica, pero ahora mismo todos pedimos, oh sí, una isla para perdernos, con tentaciones o sin ellas. En el fondo, nos gustan las ficciones de telenovela, los laberintos del corazón donde los sentimientos se extreman y se intensifican, pues el amor (y el odio) apenas conocen término medio, exigen una intensidad, una energía, una dedicación.

¿Es mejor sufrir con esta realidad kafkiana, nutrirnos de sus tremendos datos, vivir en el permanente bucle del desasosiego que produce la pandemia, y que está a todas horas en la pantalla? ¿O es mejor perderse en una ficción de amores y odios encontrados, pero ficción al fin, un laberinto de pasiones que suele terminar de mala manera, con lágrimas, o, mucho peor, con moralejas? ¡Ah, la moralina, ese ingrediente nefasto de este tiempo! Sin embargo, la política parece haberse situado a la misma altura. El relato del amor y del odio extremados se ha pasado también a ese terreno, a la grupa del maniqueísmo imperante. O conmigo, o contra mí. Todos aferrados al relato trágico (y a veces cómico), asumiendo en directo que el amor y el odio lo explican todo. Perfecto, sin duda, para un tiempo brutal y sin matices.