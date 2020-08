Ofertas de coliflores y otros anuncios

LA LLUVIA DE ESTA TARDE de agosto y la entresaca de viejos papeles me devuelve una carpeta de ‘Frases. Citas’ y algunas anotaciones. Encuentro banalidades y asomos metafísicos. Hace tres veranos descubrí La grande offerte de choux-fleurs (‘la gran oferta de coliflores’) en un supermercado de Ginebra. Soy comedor de coliflor y aquel anuncio me dio una perspectiva vegetariana de la ciudad suiza: ¿qué ginebrinos se beneficiaron de tal oferta?

Otras notas de las citas recuperadas tienen acento más economicista: a Sócrates le atribuye un comentrio en el mercado de Atenas: “Disfruto con la vista de tantas cosas que no necesito”. El sabio me parece un anticonsumista muy contemporáneo. Al revés que el cantante David de María: “Cuando tengo un mal momento hago shopping: compro cuatro discos, dos pantalones, una camisa, unas zapatillas deportivas, y soy feliz esa tarde”. Eso viene de 2006. Y un influencer de ese mismo año declaraba; “Adoro las texturas de Loro Piana y la ropa interior de Calvin Klein”. Conozco los calzoncillos Klein pero no podría adorarlos; y busco a Loro Piana en internet: es un diseñador italiano que vende vestidos de 2.200 euros. Supongo que anoté la frasecilla como distanciamiento.

Me salta una cita de Sabina que canta “era tan pobre que sólo tenía dinero”: hace humor negro sobre Cristina Onassis, que ‘suspira y fantasea / con que la piropea / un albañil’. Por contraste encuentro un sentencioso “nadie es tan pobre que no pueda ofrecer algo a los demás”; tecleo la frase en internet y es atribuida a varias bocas: Helder Cámara, una niña de Bariloche, y Noel Coward. Resulta inspiradora y sugestiva y cierta, dígala quien la diga.

Reparo en que algunos de nuestros puntos de vista y acciones son dirigidas por sentencias y aforismos ajenos, lo mismo que opiniones políticas. Esta tarde de agosto con lluvia me ha devuelto algunas. Estaban marchitas y la lluvia les ha devuelto frescura.