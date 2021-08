Oficina del Peregrino

Comienzo señalando que, seducido por el Camino de Santiago, siento profundamente todo lo que tiene que ver con el mismo y por tanto el mal funcionamiento actual de esta oficina. Mi última visita, procedente de Saint Jean Pied Port, ha sido el pasado domingo día 22 de agosto 2021 y la abandoné muy decepcionado. La he frecuentado años y aprecio que, de año en año, la organización es más desastrosa. No se pueden hacer peor las cosas. Es lamentable. Me considero “peregrino” y me duele que exista, al menos aparentemente, tan poco interés por mejorar la atención de los que allí acudimos. Me comentan que depende del Cabildo de la Catedral y desconozco si es así o existe alguna relación con la Xunta u otras instituciones. No lo sé... Me da igual, porque lo que en definitiva me gustaría es que se arreglara la penosa situación que repercute en la atención de los peregrinos que allí llegan.

En la actualidad, fundamentalmente acudimos desde diversos lugares para obtener la Compostela (certificado que justifica haber concluido el Camino). Para ello, después de efectuar un primer registro informático, es preciso soportar largas colas desde primeras horas de la mañana. Inicialmente son, únicamente, para entrar en el edificio donde se encuentra la oficina. Con este fin, debes guardar una cola cuyo único objetivo es conseguir un número para ser atendido bastante tiempo después. Repito: realizas una larga y lentísima cola, donde puedes permanecer horas, para sacar un número. ¡Increíble! En ocasiones, al ser un cupo limitado, no lo consigues o si lo obtienes pueden transcurrir horas hasta ser atendido definitivamente. ¡Asombroso! Ante esta situación existen peregrinos que abandonan en su intento por obtener la Compostela y otros, lamentablemente, prolongan su estancia en Santiago para intentarlo, de nuevo, al día siguiente. Creo que todos –y sobre todo estas personas– no merecen dicho maltrato, debiendo regresar a su lugar de origen en un escenario totalmente diferente. Tienen sentimientos, necesidades, han realizado un esfuerzo físico y psíquico importante y demuestran mucha ilusión por volver a sus casas con el certificado acreditativo que entregan en esa oficina.

Por otra parte, es conocido que existen muchos motivos para efectuar el Camino. En mi caso el religioso es el prioritario y pienso que el papel que soporta la Compostela es muy marginal o secundario, pero siento el Camino y asumo que los sentimientos e ilusiones de mis compañeros de viaje deben ser considerados por quien corresponda (Cabildo, Xunta o quien sea). Existen sobradas razones y/o soluciones para analizar y tener en cuenta, sin querer pensar en otras perversas razones, que justifiquen su mal funcionamiento. Recuerdo con nostalgia, hace años, cuando visitaba la sede de la antigua oficina, donde en alguna ocasión fui acogido con cariño y respeto. ¡Qué pena y diferencia con lo de ahora! No olviden que todo puede influir tanto en la espiritualidad del Camino como en los intereses económicos de Santiago de Compostela y Galicia, aspectos que deberían cuidarse mucho más, especialmente en este año jubilar.