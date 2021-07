Ofrenda ou aldraxe?

O 25 de Xullo do ano 2021 pasará a historia. Como pasou no 1981 cando prohibiron a celebración nacionalista e o xeneral Fenández Pose, “en representación do Rei”, ofertaba a xustificación do golpe de estado do 23-F. Era gobernador Gómez Aguerre, logo alto cargo do executivo socialista. Este ano tampouco goberna en Madrid un partido “fascista”, senón un PSOE, coligado con UP, cos seus máximos líderes presentes na catedral.

Un PSOE que, un día antes, afirmaba que “nós apostamos por un Estado laico, sempre o fixemos”.

Hai 21 anos, Rodríguez Zapatero proclamara o mesmo sen que, desde aquelas, mudara nada.

Neste “Ano Santo”, Pedro Sánchez achegase a Compostela e deixa claro, aproben o que aproben nos seus congresos, que seguen antepoñendo as crenzas relixiosas ao marco legal.

E seguen a perverter a historia na Ofrenda Real ao pretender a Coroa apropiarse do Camiño e convertelo en símbolo da “unidade de España”.

Non foi Castela, senón a aposta eclesial e cultural de Xelmírez a que lanzou o Camiño, pero tamén a que rachou Gallaecia, ao diferenciarse da estratexia dinástica e política pola que optaron alén Miño, segundo Ramón Villares.

Corenta anos despois, o Goberno central non prohibiu a manifestación nacionalista, senón que contraprogramou á mesma hora unha exhibición de avións que abouxaron os ceos composteláns e debuxaron con “fume españolista”, en palabras da deputada do PP Ana Blanco, unha grande bandeira monárquica.

O colega e amigo Manuel Rivas, preguntábase se ao Goberno lle faltou “finezza” ou esa “pasada” que moitos galegos, nacionalistas ou non, consideraron unha provocación, é produto da ignorancia.

Outro colega, e tamén amigo, Xosé A. Gaciño, comentábame a información dun medio madrileño, referente ideolóxico do PSOE, na que semella que os nacionalistas realizaron a convocatoria da manifestación para boicotear a ofrenda, non menciona o Día da Patria, e sitúa ao presidente de ERC, Oriol Junqueras, como protagonista.

Aí queda outra fazaña do PSOE, nesta ocasión coa complicidade de UP, para a historia.!