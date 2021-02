Oncat: a onomástica catalá en liña

Entre as linguas que non tiveron condición oficial durante anos, o catalán é posiblemente a que ten un maior aparato crítico filolóxico e, o que é tamén importante, cunha base científica. Xa non son soamente as obras de Pompeu Fabra, que aplicou a súa condición de enxeñeiro ao organizar unha gramática, unhas normas e un dicionario dun rigor insuperable, ou o Diccionari català-valencià-balear.

Para as filoloxías catalá e española en xeral foi un privilexio a figura de Joan Coromines. Se no ámbito filolóxico castelán falar do “Coromines” é referirse ao seu Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, editado entre 1954 e 1957 en Berna (resumido foi publicado en 1961 por Gredos). Coa axuda de J. A. Pascual apareceu trinta anos revisado e ampliado ao ámbito hispánico.

Paradoxalmente, o primeiro estudo que fixo Coromines, a súa tese de doutoramento, non se refería ao catalán senón ao aranés (Vocabulario aranés, 1931), a primeira obra científica sobre esta variante do gascón falada no val pirenaico; revisada, foi publicada en 1990 como El parlar de la Vall d'Aran. Gramàtica, diccionari i estudis lexicals sobre el gascó.

Non foi ata 1980 cando comezou a publicar o seu Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, rematado en 2001, a mellor obra neste campo, que daquela pasou a ser o “Coromines” do catalán.

Unha vez rematado o orixinal desta obra, comezou a que para el foi a súa gran aventura: o compendio da toponimia e a súa etimoloxía do conxunto lingüístico catalán, o Onomasticon Cataloniae, publicado entre 1989 e 1997 en oito volumes, o derradeiro póstumo. Xa entre 1965 e 1970 adiantara uns Estudis de toponimia catalana, que seguían o proxecto encetado por Josep Maria Casacuberta, director da Oficina de Onomàstica i Toponímia do IEC, fundada en 1921 co aval de Pompeu Fabra. A ditadura de Primo de Rivera detivo o proxecto e a guerra civil obrigou a que viaxase ao exilio con Coromines.

A adquisición destas obras foi tido por moitos cataláns coma tarefa patriótica, o que garantía a súa viabilidade. Malia ser as obras etimolóxicas de Coromines de carácter erudito, as de tipo etimolóxico –tanto verbo do catalán coma do castelán- eran ferramenta de axuda para profesores, escritores, profesionais da comunicación e curiosos en xeral. Sen embargo, o Onomasticon era para institucións científicas, bibliotecas, xeógrafos e, cabe confesalo, friquis malia o altísimo valor da obra.

Agora esta publicación, de difícil adquisición durante anos (o seu custo está en 380€), está dispoñible en liña grazas ao concurso do Institut d’Estudis Catalanas e da Fundació Joan Coromines, e a dirección de José Enrique Gargallo, membro da Sección Filolóxica do IEC e catedrático de Filoloxía Románica da Universitat de Barcelona (un dos mellores profesores que tiven na miña carreira e con quen coincidín nos meus últimos anos de traballo na Generalitat).

Este proxecto foi chamado OnCat e non se limita a reproducir a edición impresa coas súas páxinas en dúas columnas ben cheas. Engade unha serie de enlaces para o baleirado de todas as formas que se poden atopar no conxunto da obra.

O curioso que se achegue a esta versión informática –se non coñecía a impresa- poderá verificar que o rigor do filólogo catalán non estivo exento dun gran sentido do humor á hora de establecer as súas definicións. Lembremos aquilo da “pronunciación chulesca” do castelán que xustificaría que o que tería que ser “hoder” (por derivación do latín futuere e a imposibilidade de conservar os efes aspirados) pasou a “joder”.

Así, os seus excursos, arroutos ou expresións con retranca –práctica que Coromines chamaba “grumeig” (o cebo que os mariñeiros botan á auga para atraer aos peixes)- axudaban a que a lectura non resultase tan árida. Así, gardábase de establecer unha etimoloxía para Barcelona, da mesma maneira que “os lingüistas formais adoptan verbo de Roma, Atenas, París”. E na mesma liña, Coromines non tiña prexuízos en desmontar tópicos sobre a continuidade entre topónimos e así diferenciaba entre a actual Terrassa e a romana Égara.

Joaquim Ventura