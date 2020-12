Operas contemporáneas en el curso de Rosa Fernández en el “CGAC”

Tercera sesión dedicada a tratar repertorios de óperas contemporáneas que se vienen ofreciendo en el “CGAC”- 18´30- 20´30 h.-, a cargo de la profesora Rosa Fernández, y que podrá dar cabida a compositores como Kaia Saariaho, Salvatore Sciarrino, G. Battistelli, J. Adams, Tan Dun o Tobin Stokes, que se añaden a los que marcaron pauta en las dos primeras citas. Kaija Saariaho,- “Una mujer, una compositora”-, valdrá por “L´amour de loin”, sobre un texto de Amin Maluf. La finlandesa reúne influencias tradicionales dentro de una afortunada confluencia desde la herencia de Sibelius a las proximidades rusas de Sohstakovich. No falta la admiración por H. Dutilleux, el oficio de los centroeuropeos en el manejo de nuevas tecnologías aplicadas al arte y la presencia del “IRCAM”, de Pierre Boulez. Fue merecedora del “Premio Fronteras del Conocimiento del BBVA” y a otro nivel, no pocos especialistas le ubicaron en el ámbito del espectralismo francés, en lo que sería su segunda generación. Con “L´amour de loin”, recupera la intimidad de una singular fusión reflexiva de música y poesía, siendo el autor del libreto el propio Maluf, basado en el idilio de la legendaria vida de Jaufré Rudel, príncipe de Blaye, un trovador francés que se enamora de la Condesa de Trípoli, luego de haber oído hablar de su belleza y sus virtudes, de boca de un peregrino amigo suyo. Además de tres solistas, la ópera requiere un coro y una gran orquesta, añadiendo cinta electroacústica. El lenguaje musical es sumamente modal con algunos elementos atonales, Su línea vocal es muy clara, facilitando la comprensión del texto. En general, su música tiende a ser más contemplativa que dramática y la obra se encuentra más próxima al oratorio escénico que a la ópera. George Tsypin, escenógrafo en el estreno salzburgués, redujo el decorado a la presencia de dos torres que representaban respectivamente los mundos de Jaufré (Aquitania) y el de Clémence, la Condesa de Trípoli. Un estreno que dirigiría Kent Nagano.

Salvatore Sciarrino con “Luci mi traditrici”, que dará pie a un previo a un breve análisis de “La perfezione di uno spirito sottille”, y de “La Porta della legge”, ópera sobre Kafka, de 2013, que trata como “Il Prigioniero”, de la esperanza frente a una idea represiva y devastadora de la justicia. También un autor merecedor del “Premio Fronteras del Conocimiento BBVA” , de 2011. Su música se caracteriza por la búsqueda de los límites dentro de las márgenes que marcan las estéticas al uso, decidiéndose por soluciones poco frecuentes, retomando el testigo legado por Luigi Nono. Curiosamente, esta obra, dispone de respetables grabaciones, destacando la de Beat Furrer para el sello “Kairos”, antes de que poco después, pruebe Tito Ceccherini para “Stradivarius”. “Luci mi traditrici”, es unas ópera de cámara en dos actos y ocho escenas, con libreto del compositor, basado libremente en “Il tradimento per l´onore”, de Giacinto Andrea Cicognini, un tragedia en prosa que tuvo su primera edición en 1659, inspirándose en la vida del genial y conflictivo Gesualdo, El estrenó se realizó el 19 de mayo de 1998, en el Rokokotheater de Schwetzingen, entonces con el título en alemán de “Die todliche Blume “ (La flor mortal). Otros trabajos suyos fueron “Cailles en sarcophage”, “”Infinito nero”, un “Lohengrin” y hasta un Macbeth”

John Adams- “El minimalismo oficial”-, con “Nixon in China”, ópera política en comparación con “Al gran sole carico d´amore”, de Luigi Nono, un autor que ha llevado al minimalismo a polémicos nuevos espacios, caracterizando en especial las sonoridades luminosas. “Nixon in China”, sobre un libreto de Alice Goodman, recurre a la polémica visita de Richard Nixon a China, ópera destinada al estreno en la Houston Grand Ópera, en octubre de 1987, en una producción del siempre perspicaz Peter Sellars, y en resumen, no dudó en aumentar la amplia sección de saxofones, añadiendo percusión contundente y sintetizador electrónico. Aunque es un trabajo esencialmente minimalista, recurre a variedad de estilos, que le aproximan a su colega Philip Glass, a legado del XIX, procedente del mundo wagneriano e incluso de Richard Strauss, salvando las distancias. Sobre el material el propio compositor acabará realizando revisiones, prueba evidente de su actitud frente a ella, aunque y hasta el presente, la crítica especializada no dudará en sospechar de su vigencia, aceptando un futuro con escasas perspectivas. Otra polémica producción llevaría a la ópera a la Canadian Opera Company (Toronto). Una producción suficientemente aceptada, fue la ofrecida en la Maison de la Cultura de Boboyny, dirigida por el compositor, evidentemente sobre una producción escénica de Peter Sellars. Un registro en disco, para añadir detalles, fue el firmado por Marin Aslop, con la Orquesta Sinfónica de Colorado. John Adams estuvo en el ciclo “Carta Blanca” con la “ONE”, en el que dirigió obras propias y de Beethoven.

Tan Dun-“El primer emperador”-, una música escénica que fusiona distintos lenguajes de distintas tradiciones musicales, entre China y Occidente. Es decir, los instrumentos tradicionales y las nuevas tecnologías, pretenden buscar audiencias cada vez más amplias y variadas. Logra en sus obras escénicas romper las barreras entre lo clásico y lo ajeno, Oriente y Occidente y en las óperas, no renuncia a las grandes dimensiones épicas, situadas en la antigua corte de Qin Shi Huang, (ca, 145-85 a. C.), un nuevo caso de libreto propio en colaboración con Wei Lu. , para el filme “La sombra del Emerador” (The First Emperor), , una truculenta historia de amor y poder, entremezclado con traiciones en torno a una figura controvertida y brutal, famosa por unificar el país, iniciar la construcción de la Gran Muralla y crear un vasto ejército de terracota para proteger su tumba, Un personaje visionario y autoritario, que traicionó a las dos personas que quería: su hija, la princesa Yueyang y su amigo de la infancia, el compositor Gao Jianli, al que encerró en prisión obligándole a escribir un himno para su propia gloria.

Giorgio Battistelli por “Experimentum Mundi” y “Co2 2015”. La primera de 1981, una ópera imaginaria para cinco voces naturales de mujer, dieciséis artesanos que trabajan en tiempo real en su oficios, mientras sus sonidos de percusión se organizan musicalmente, un percusionista y un actor que va recitando el libreto tomado de la “Enclyclopédie ou Dictionnaire Rasonné des Scienses des Arts et des Métiers di Denis Diderot e Jean Le Rond D´Alenbert”. “Cos2 2015”, estrenada en el Teatro alla Scala de Milán, toma como núcleo el discurso de Al Gore, sobre el cambio climático, al recibir el Premio Nobel. Ópera que desafía las convenciones de representación al atravesar el espacio y el tiempo, en distintos planos. Este trabajo de 2007, programado para 2011, volverá en 2013, coincidiendo con la “Expo de Milán”, cuyo lema era “Alimentar el planeta, energía para la vida”. Para la dirección, se contaría con Robert Cassen y sobre el libreto, se recurría también a fuentes de inspiración variadas como las escrituras védicas o “An Inconveniet Truth”, de Al Gore.

Tobin Stokes y “Fallujah”, ópera sobre la guerra de Irak, una ópera estrenada en el pasado mes de marzo en la Ópera de Long Beach, dirigida por Andreas Mitissek, en una coproducción con la New York City Opera y con la organización que explora los recursos multimedia de la “Annnenberg Foundation”. El compositor había recibido la propuesta del trabajo con cierto escepticismo, aceptando que tanto el cine como otros proyectos habían tratado el tema. En definitiva, la aventura recibirá una acogida positiva por parte del director de escena Andreas Mitisek, y en el que también aparece Heather Raffo. En la presentación neoyorquina se descubrían ya las exigencias para las partes vocales, aunque en conjunto, se beneficiaban del pequeño tamaño de la sala.