Concierto muy especial por su planteamiento el que nos propone la Orquestra da Universidade en la Igrexa da USC-domingo día 20 a las 19´00 H-, tras un largo tiempo sin actividades regulares y que no dejará de ser un tanto curioso. Seis grupos de instrumentistas con uno de ellos ejerciendo de director. Se trata de sacar el mejor partido para una sesión que aprovecha las fechas para confirmar que seguimos vivos y para compartir la tarde entre los músicos y los asistentes invitados. Venimos de cerrar “Metáforas do Silencio”, aunque todavía nos quede pendiente el del cuarteto de cuerdas que integran Elina Viksne, Kiyoko Ohashi, Timur Sadykov y Alisa Lewin, que se ofrecerá desplazado de fecha. El martes escuchamos el “Septimino en Mi b M- Op. 20” y la ”Serenata para flauta, violín y viola, en Re M. Op. 25”, de la que Mario Diz-viola- y director de la Orquestra da Universidade, nos recordaba que exactamente ese día, conmemorábamos el centenario del nacimiento de Beethoven, de forma que la fecha, resultaba propicia para dedicárselo.

El primer grupo de intérpretes, con el flautista Iago Lariño al frente, optará por un movimiento tan atractivo como el “Allegretto” de la “Sinfonía nº 7. En La M. Op. 92”, en un arreglo propio. Una sinfonía que conserva el calificativo de “Apoteosis de la danza”, un detalle sobre el que Wagner tiene bastante que decir, a consecuencia de una velada a la que asistiría en Venecia, en el Palacio Vendramin, en la que tuvo la osadía de ponerse a bailarla durante una presentación de Ferenz Liszt. Este “Allegretto”, resulta un capricho si se puede entender así y que viene a desplazar al acostumbrado “Andante” y una actitud que repetirá en la siguiente sinfonía. Su atractivo será consecuencia de la flexión constante del ritmo y una atmósfera que contribuye a envolvernos en su desarrollo, gracias al talante conseguido por su inherente misterio que se mantiene sin reposo entre tonalidades. En conjunto, un admirador como Héctor Berlioz, califica a la obra como un trabajo maestro por su habilidad técnica, su gusto y por la ciencia de la invención.

G.F.Händel, un barroco que añadir, será el elegido con la “Obertura” del “Concerto Grosso número 10, del Op. 6 HWV 328”, y que abordará el grupo de la viola Blanca Bello. 12 fueron los “Concerti Grossi” de esa serie, compuestos para dos violines, y chelo solista, cuerdas y continuo, a los que añadirá dos oboes en alguno de ellos. La variedad formal será la característica, por lo que su aceptación resultará inmediata. El “Concierto nº 10, en Re m.”, aporta en su comienzo la acostumbrada “Obertura” a la francesa, un detalle que sabrá mantener en el “Allegro” que cierra el concierto. Su música concertante destacará a gran altura, al tiempo que se hará valer por sus oratorios y sus óperas de sus años en Inglaterra.

Mozart, que no puede faltar, estará en atriles por el grupo del violinista Roberto Santamarina, con el “Adagio y fuga en Do m. K 546”, en principio para dos violines, viola y bajo y que en la opinión de Abert, es la contribución más grandiosa del salzburgués, al género de la “fuga”, por lo que respecta al cambio de atmósfera entre la primera y la segunda parte. Estamos en el período en el que el compositor, se entregaba con entusiasmo a la “Sinfonía K. 543”, enclaustrado en su casa de las afueras vienesas y que recuperaba una obra casi olvidada, la “Fuga en Do m. para dos pianos K.426”. La obra que escucharemos, fue editada por Hoffmeister, en Viena, en 1788.

Más Mozart con el grupo de Carlos García Amigo, esta vez con el”Divertimento en Fa M. para cuerdas K. 138”, obra de juventud y que en el catálogo de Köchel, tuvo una numeración distinta. En su esencia, se integra en el grupo de tres divertimentos cuyas características formales y musicales resultan próximas. Tres movimientos con ausencia de minué” y un aire divertido como idea de un ambicioso aspirante que volvía a su tierra tras un viaje por Italia, tierra que le aportará ideas que se confirmarán en trabajos posteriores.

La violinista Antía García, con su grupo, encaran los eslavismos de Antonin Dvorak, con la “Serenata para cuerdas Op. 22”, en dos de sus movimientos “Moderato “ y “Minuetto”, obra en la línea de las suites, música pura y con arraigo en el nacionalismo que en este caso, contaría para el estreno con el compromiso de Adolf Cech, para su presentación el Praga, el 10 de diciembre de 1876 y que el autor había completado unos meses antes. El “Moderato”, dentro de su introducción tripartita, destaca particularmente por su gracia e inspiración.

Turno para Mario Diz con sus colegas para apostar por Astor Piazzolla, en tres piezas en las que la esencia del espíritu del tango está presente: “Luz y Sombra”, “Prepárense” y “Contrabajeando”. Piazzolla tras su etapa con Nadia Boulanger, quien le propondrá no descuidar las raíces de su tradición, una vez comprobada su capacidad para innovar sin limitaciones. Llegará a partir de finales de los cincuenta el Piazzolla bandoneonista del “Octeto de Buenos Aires”, el de los conocidos “Quintetos” y otras estimulantes aventuras en renovación continuada, pero que no dejaba de lado a sus compañeros como Anibal Troilo o Atilio Stampone.