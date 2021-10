Os contos de Domingo Villar

OS CONTOS que Domingo Villar vén de publicar en Editorial Galaxia parecen o resultado dun xogo, unha procura da narración máis natural posible, con todos eses elementos propios da oralidade. Diso falamos cando falamos de literatura. As primeiras historias, é algo ben coñecido, foron transmitidas de xeración en xeración, atravesaron os anos e os séculos, estendéronse como se estende a manteiga sobre o pan tenro, e, de cando en vez, tomaban novos camiños, daban un xiro impredicible e mesmo xeraban varios finais posibles, segundo a época e as circunstancias. Ás veces hai que cambiar o final do conto, tomarse liberdades.

Di Domingo Villar no prólogo de ‘Algúns contos completos’ que lle gustan as historias curtas, e que ás veces se sorprende da lonxitude das súas novelas (é un novelista de éxito, non creo que vaiamos a descubrir iso agora). Afirma Villar que as súas novelas son quizais un conxunto de contos engarzados, unha colleita de escenas que atopan un fío común, que se buscan á súa maneira a través das páxinas, e entrelázanse cunha maña inexplicable.

Pero estes contos están escritos coa linguaxe precisa e brillante do narrador oral, que ten que lanzar o anzol prateado das palabras á ese océano insondable e escuro, ese océano que é o silencio expectante dos que escoitan. Mesmo diría que Villar non ten inconveniente en lembrar coa súa linguaxe os contos infantís, en utilizar esa cadencia, ese ton, esa calculada precisión que demandan sempre os nenos, esa orde limpa e emocionante das cousas.

Domingo Villar dixo estes días que o libro xurdiu como un canto de amizade (son contos para os amigos), especialmente por mor deste illamento ao que nos vimos obrigados pola pandemia. Estes contos son un agasallo estendido, unha forma de celebrar a vida, desde a súa orixe, nas reunións de tabernas, nas sobremesas, é dicir, desde ese lugar íntimo no que agroman as historias. Ata que crecen e chegan a todas partes, como agora.

Nestes contos a vida sucede, sen máis, e nada é moi raro, por raro que nos poida parecer. Villar narra episodios marabillosos, máxicos, incribles, mais cunha naturalidade esmagadora. Combina moi ben o parroquial e o universal, como se di nestes casos. Vai do doméstico ao global, e do global ao doméstico, porque nestes contos predomina a viaxe, que tamén é a verdadeira orixe da literatura.

Alguén aparentemente moi normal devén en xenio, en figura, en Mesías. Todos temos un mundo dentro de nós. Os contos, na súa maioría, narran as vidas dos galegos. Por iso a diáspora é omnipresente nestas historias. Hai algúns que foxen, ou que desaparecen, que viven unha vida afastada (en México, en Uruguai) e que retornan ao seu territorio natal para recuperar de súpeto a maxia da vida anterior, o misterio do que foron. E hai quen busca Fisterra para esquecer un amor inesquecible, danzando baixo a luz da lúa. Ou un francés como Guillet, que na costa de San Cibrao descobre unha serea, a Maruxaina, e con ela viaxa á unha dimensión submarina.

O libro, quizais, bebe de anécdotas, de noticias, de historias verdadeiras. Poden parecer esaxeradas as vidas de Chico Cruz, ou a de Felipe o Mesías, ou a de Don Andrés, o guapo. Pero o certo é que Domingo Villar conta todas elas coa serenidade do gran narrador oral, con moito humor, con algo de ironía, pero defendendo sempre que son historias posibles, porque a vida dá moitas voltas, e o mundo é moi pequeno, e en Galicia sabémolo ben. E todo iso acompañado dos fermosos linogravados de Carlos Baonza. É unha viaxe emocionante.