ESTOUTRO día chamoume Suso Pardavila, que ás veces trae algunha agudeza a bordo (é home de mar). Que pasa tío. “Que sempre nos quedará Dosteievski”. Porque seica o pasado xoves se cumpriron douscentos anos do nacemento do vello Fiódor, pero ninguén se decatou. Este ano aquí a única que cumpre séculos é dona Emilia Pardo Bazán.

A nosa escritora leva engordado tanto (xa viña tendo volume) mercé aos recoñecementos feministas e memoristas que esmaga todas as efemérides, coma cando esmagaba co seu peso ao pobre Galdós. “Meu ratonciño”, chamáballe ela, botando todo o seu amor enriba de don Benito. “Non digas ratonciño”, choutará moi brava a rapariga dos digochoeus; “hai que dicir ratiño”.

Esa lección sabíaa dona Emilia, que ben coñecía o galego de andar polo eido, e non faltaría nas súas Torres un rato a correr polos recunchos con presa de ditador. Pero para evitar a confusión que a homonimia do rato (galego) e do rato (castelán) puidese ocasionar na sensibilidade varonil de Galdós, dona Emilia deixaba claro que o seu diminutivo/afectivo non facía referencia a unha posible condición de “macho de sólo un ratito”, como diría aquela folclórica.

Pois a quen habería que concederlle polo menos un ratito de memoria é a Dostoievski, que é un deses escritores para “lectores sibaritas”. Así lles chamaba dona Emilia, aínda que ela non parece que reparase moito no autor de O idiota porque desde que percibiu o célebre “cheiro do Naturalismo” non tivo nariz máis que para Zola, sempre cuestión latexante. Ao talento de Pardo Bazán –escritora demasiado galega– non se lle escapa ningún latexo da carne; pero ao talento de Dostoievski –escritor demasiado ruso– non se lle escapa ningún latexo da alma.

Agora sobran “poetas de caramelo y novelistas amerengados” (son palabras que tamén dicía daquela Dona Emilia), pero o que necesitamos son escritores especialistas en tempos des-almados. Coma Dostoievski, que se deixamos de lelo farémonos menos seres humanos. Porque nel está todo, nel estamos todos.

E se tivese que escoller un dos seus libros meteríame a vivir unhas horas entre Os demos, unha “obra profética”, como a cualificou aínda hai pouco Monika Zgustová. As luces desta novela avisaron desde o final do século XIX dos fogos que podería traer o século XX, e aínda nos avisan do que pode arder neste noso século XXI se seguimos cultivando monstros.

Baixando a orella ao chan se cadra poderemos oír os pasos de Nikolai Stavrogin, de Trofimovich, do seu fillo Petrusha Stepanovich, e as pisadas de Liputin (non confundir con Putin), tan sabio el na ciencia do odio. Nunca te esqueces destes instintos de destrución. E menos nestes nosos días en que “todo o planeta é mentira”, como dicía o mesmo Stavrogin.