Os outros abusos

Finalmente, parece ser que a agulla da investigación sobre os abusos sexuais por relixiosos comeza a ser enfiada. Timidamente, por parte dos poderes públicos, concretamente do Congreso dos Deputados, que encargou a tarefa ao Defensor del Pueblo estatal, se ben sen unha dotación suficiente para garantir resultados satisfactorios.

Aínda máis mornamente por parte da Conferencia Episcopal, que sempre pretendeu que a protección das vítimas tería que incluír as de todos os ámbitos onde se produciron abusos, e que encargou a investigación do asunto a un despacho de avogados, cuxo titular principal é membro do Opus Dei. Con independencia da calidade profesional deste letrado, a súa elección non é mostra de independencia a priori para tirar conclusións satisfactorias para as vítimas. Finalmente, os principais representantes da CEE terán que viaxar a Roma para tratar co Papa Francisco as reivindicacións dos abusados, que o Vaticano coñece, acolle e defende.

Pasado en moitos casos o prazo de denuncia que a lei establece, non haberá xuízo contra os culpables porque xa desapareceron ou porque o eventual delito xa prescribiu. Con todo, o grave -na miña opinión- non sería a falta en si, que obviamente tamén, senón os silencios e as complicidades das diversas xerarquías fronte a eses delitos. Se os presuntos autores eran conscientes da dobre impunidade da que gozaban -pola súa situación de superioridade e pola inacción ou a indiferenza dos seus mandatarios- a realización desas faltas era fácil. Unhas faltas que non deixan de seren unha mostra das miserias humanas pero cuxa tolerancia evidencia unha hipocrisía moral que incumbía e incumbe ao conxunto da Igrexa.

Unhas escusas, as da CEE, que son de mal pagador vistas as investigacións feitas no ámbito doutras conferencias episcopais, como as dos Estados Unidos, Francia, Bélxica ou Alemaña, que en moitos casos derivaron en indemnizacións millonarias. Como se os cregos españois fosen distintos aos seus colegas doutros países con ordenamento xurídico laico.

Pero no seo da Igrexa, especialmente no ámbito educativo, tamén houbo outros abusos que malia non ter a gravidade dos sexuais, marcaron a milleiros de alumnos que pasaron por colexios relixiosos, tanto de cregos e frades como de monxas. Refírome aos castigos físicos e morais, estes moitas veces sen xustificación (os primeiros non tiñan ningunha). Era a aplicación daquela máxima de que “A letra con sangue entra”, xa inmortalizada por Francisco de Goya nun óleo conservado no Museo de Zaragoza. Uns castigos físicos que eran posibles nas escolas relixiosas ata décadas recentes grazas ao poder social que as congregacións relixiosas tiñan.

Sen ir máis lonxe, poido falar da miña experiencia persoal. Por circunstancias familiares, o meu avó materno conseguiu que por mediación dun seu amigo e compañeiro de traballo na Delegación da Facenda, o arousán Plácido García-Durán, o meu irmán e mais eu estudásemos gratis no mellor colexio que os escolapios tiñan en Barcelona, o de Sarrià.

Entrei aos seis anos no curso de párvulos, que daquela estaba ao cargo do irmán Ángel, un home xa de idade, merecente por tal razón da xubilación. Todo resultaba grande para min, sen a protección do pai nin dunha contorna social e económica como a que tiñan os meus compañeiros. Por tal razón, eu tiña a debilidade de chorar ás primeiras de cambio, cousa que antes, nas anteriores escolas nas que estiven, nunca sucedera. Non sendo -ou non debendo ser- o irmán Ángel ignorante da miña situación persoal -era o único orfo da clase- ben axiña alcumoume como “Radio Ventura” pola miña facilidade ao pranto, circunstancia que provocaba as aldraxes dos meus compañeiros, sen que aquel escolapio fixese ren para remedialo.

Por sorte, durante os restantes cursos que estiven naquel colexio -que foron nove máis- non tiven máis peripecias que podamos considerar lamentables pero o trauma quedou. Sen embargo, fun testemuña directa ou indirecta, dalgunhas que nalgún caso hoxe -e tal vez xa daquela- fosen merecedoras de denuncia non so ante a dirección ou a inspección de ensino, senón incluso en comisaría. Así, en segundo e terceiro de bacharelato tivemos de titor a un crego, natural de Balaguer e de nome de pía Lucas, alto e forte, que unhas cantas veces deixou os dedos da súa man marcados nas meixelas dalgúns compañeiros.

Joaquim Ventura