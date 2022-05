Os sabores da terra (IV)

OS galegos sabemos desfrutar da gastronomía coma poucos e sempre que temos ocasión xuntámonos arredor da mesa para compartir o mellor do noso mar e da nosa terra cos que sinten o pracer da boa comida. Así acontece tamén nas xornadas de feira, que tanta esencia gardan do que significaban no pasado estes días para a xente do rural. Resulta curioso, aínda hoxe, cando nos achegamos a algún recuncho da nosa comunidade autónoma, como pode ser a vila de Meira (na provincia de Lugo) e vemos que moitos dos maiores se despiden dicindo algo como “ata a feira, se Deus quere”.

Celébrase cada quince días, domingo si e domingo non, alternando coa feira de Castroverde, e esta data no calendario segue a ser a cita ineludible para moitos dos habitantes da Fonsagrada e pobos do arredor, que se achegan para comer o polbo, mercar queixos e mel, levar sementes e prantas para poñer nas hortas e, o máis importante, conversar cos veciños da zona. É para eles un acto social.

Dende nena recordo o feito de ir á feira os domingos dende a miña urbe natal coa excusa de ir comer o polbo cos meus pais, co meu irmán e co avó Manuel. A el gustáballe moito ir á de Castroverde pola afinidade coa súa xente, por ver os amigos e veciños. Un paseíño para ver o campo do gando, cos seus xatos, vacas, cabalos e ovellas, algo que para os que somos da cidade sempre causaba sensación.

Despois un xantar de polbo á feira ó aire libre cando o tempo o permitía ou ó cuberto nun comedor habilitado para tal fin no que se alternaba o autoservizo coa atención de quen rexentaba o bar na parte de abaixo.

A min sempre me gustou máis Meira, pola cantidade de postos ambulantes. Ultimamente, buscando lugares menos concurridos e coa posibilidade de xantar en espacios abertos, recibiu varias visitas.

E con elas o redescubrimento das mellores empanadas de mazá que probei nunca, despois das que facía a miña avoa Asunción no forno de leña cando cocía o pan que amasaba e despois das que preparaba a miña nai no forno eléctrico cando eu era nena e iamos merendar ós Lagos de Teixeiro. Que ricas estaban! Estas de Meira teñen como caramelo por fóra, son de trigo de verdade, a mazá está no punto exacto de azucre. Que gusto dá cando se manteñen as tradicións, cando os sabores da terra perduran.

Outra feira que descubrín nos últimos tempos foi a de Allariz, celebrada os sábados. Na provincia de Ourense ten moita fama o Carballiño, pero neste concello no que o postre obrigado son os amendoados... tamén está excelente o polbo. Merece a pena visitar o Mercado da Reserva da Biosfera e probar o queixo de ovella da Granxa do Rexo, onde poñen á venda embutidos de porco celta, bica de castaña, xabón con leite de burra e un mel boísimo. Acabo de tomalo cunhas torradas no almorzo!

Lembro que hai anos estiven nun mercado ubicado preto do que era o Museo do Coiro. A pena é que dende que ardeu en decembro aínda non estean a traballar para recuperar ese espazo emblemático para o pobo. Se cumpriu os 25 anos de historia no 2020, sendo un edificio do século XVIII, ben mercecía un pouco máis de atención, para que o público coñeza esa tradición e poida ver os lugares onde se curtían as peles e as ferramentas que se empregaban. Iso forma parte do noso patrimonio e non debía perderse.